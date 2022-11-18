Там войска России, – Ким говорит, что рано комментировать ситуацию на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса – это часть Николаевской области, которая официально не освобождена от оккупантов. Власти отмечают, что комментировать ситуацию в этом районе пока рано.

Так, эту тему следует оставить на время. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает 24 канал.

К теме Где расположена Кинбурнская коса и почему ее освобождение будет очень важно: показываем на карте

Там (на Кинбурнской косе – 24 канал) – российские войска,

– сказал Ким.

По его словам, сегодня не следует ожидать, что в этом районе что-то изменится. Однако россияне на косе – вопрос времени.