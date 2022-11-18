Там войска России, – Ким говорит, что рано комментировать ситуацию на Кинбурнской косе
18 ноября 2022 , 16:04Читати новину українською
Кинбурнская коса – это часть Николаевской области, которая официально не освобождена от оккупантов. Власти отмечают, что комментировать ситуацию в этом районе пока рано.
Так, эту тему следует оставить на время. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Там (на Кинбурнской косе – 24 канал) – российские войска,
– сказал Ким.
По его словам, сегодня не следует ожидать, что в этом районе что-то изменится. Однако россияне на косе – вопрос времени.