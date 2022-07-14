Там всегда очень людно, – местная жительница о районе в Виннице, который обстреляли оккупанты

российские захватчики в очередной раз прибегли к террористическому акту – обстреляли Винницу, попали в офисное помещение. В то время в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка Марина Савченко. Она также отметила, что сбежала из-под оккупации в Херсонской области, но война догнала ее в тихой и спокойной Виннице.

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Это никакой не военный объект, как россия всегда говорит – пострадали офисные помещения. На сколько я знаю, там всегда очень много людей,

– рассказывает журналистка.

"Место, в которое попали вражеские ракеты – очень людное, там большая транспортная развязка, остановки общественного транспорта. Очень много скорых работают на месте удара, всю территорию оцепили и работают правоохранители", – отмечает Марина Савченко.

По словам журналистки, все винничане в состоянии шока, ведь сюда прилетает крайне редко. В то время была воздушная тревога, появилась информация, что местные видели ракету над Винницкой областью и буквально через 5 минут можно было услышать страшный грохот.

Что известно о ракетном ударе по Виннице 14 июля

Количество пострадавших и погибших в результате удара по Виннице постоянно растет, к сожалению. Последние данные свидетельствуют о том, что враг унес жизни по меньшей мере

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов отметил, что известно о погибших и раненых.

Вскоре глава Нацполиции Украины Игорь Клименко предоставил дополнительные сведения об атаке. Он отметил, что по предварительной информации российские военные тремя ракетами попали в здание, в котором находились офисные помещения. Кроме того, повреждены жилые дома, расположенные поблизости.

Известно также о том, что в результате "прилетов" вспыхнул пожар. Огонь от него перекинулся также на стоянку с автомобилями. В результате загорелись около 50 автомобилей. Ликвидацией пламени уже занимаются пожарные.

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