Появления украинского флага недостаточно: как у Зеленского видят процесс реинтеграции Крыма

В информационном пространстве все чаще стали появляться утверждения, что деоккупация Крыма может произойти совсем скоро. Однако, чтобы урегулировать отношения с Украиной после 9 лет оккупации, поднятого украинского флага недостаточно.

Об этом сообщила постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева. Она рассказала, что население полуострова очень неоднородно в своем отношении к текущим событиям.

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После деоккупации все россияне вернутся домой

Ташева говорит, что в Крыму увеличивается сопротивление оккупантам, но значительная часть – завезенные из "материка" граждане России – категорически против освобождения.

Их мнение никто не будет учитывать – ведь после деоккупации, а лучше заранее, все они вернутся домой в Россию,

– заявила Ташева.

Также она объяснила, что после того, как украинский флаг появится над всеми крымскими городами и селами, все связанные с длительной оккупацией проблемы не исчезнут. Следовательно, начнется долгий и непростой процесс реинтеграции Крыма.

Что предусматривает стратегия реинтеграции полуострова

Постпред отмечает, что одной из составляющих будет наказание пророссийских коллаборантов. В то же время обычным жителям полуострова бояться этого не следует, ведь за банальные бытовые контакты с оккупационной администрацией никого к ответственности привлекать не будут.

"Мы, в первую очередь, наши Вооруженные силы, работаем над тем, чтобы Крым был как можно скорее освобожден. Мы не знаем, когда это произойдет. Но мы должны быть к этому процессу действительно готовы", – говорит Ташева.

По ее словам, соответствующие органы находятся на этапе разработки изменений в стратегии деоккупации Крыма, в частности, в части приоритетности политико-дипломатического пути.

Кроме того, важен вопрос ответственности за преступления. Впрочем, Ташева говорит, что "охоту на ведьм" и запугивания всего населения устраивать не будут.

Кого будут наказывать

"Нам нужно привлечь к ответственности именно тех лиц, которые, например, принимали управленческие решения. То есть, топ-чиновников оккупационных администраций. Тех, кто разворовывал природные богатства, кто активно способствовал утверждению оккупационного режима, например, организовывал псевдореферендумы, выборы на территории оккупированного полуострова, занимался пропагандой", – ответила представитель президента.

Это, в частности, должно касаться тех, кто предал присягу: все перешедшие на службу России украинские военные, весь правоохранительный блок и блок, который касается судейского корпуса.

По ее словам, это десятки тысяч человек, но не сотни тысяч. Ташева объясняет, что наказания не будут касаться людей, которые работали в оккупационных администрациях, однако не участвовали в принятии управленческих решений, не нарушали права человека.

Что касается рядовых чиновников, то скорее всего к ним будут применены люстрационные меры. Процесс люстрации должен идти одновременно с амнистированием определенных групп (те, кто совершал тяжкие преступления, преступления против человечности, геноцид, предавшие Украину).

Кто разрабатывает план наказания

Ташева рассказала, что на базе Представительства создана рабочая группа, в которую входят 36 экспертов из государственных органов, правозащитников, экспертов международного права, привлекли даже иностранцев, наработавших эти первоочередные шаги и свое сбалансированное видение привлечения к ответственности этих преступников.

"Для большинства государственных, правоохранительных органов мы презентовали общий концепт, по многим вопросам еще дискутируем, но после утверждения общего подхода и правовой рамки должно быть выписано уже конкретное законодательство", – добавляет она.

Кроме того, Ташева объяснила, что человеку, который прожил все эти годы в Крыму, имел российский паспорт, не был на должностях, но постоянно пересекался с российскими органами власти, бояться нечего.

"В любом случае люди там рожают детей, умирают, вступают в брак, наследство получают и т.д. И конечно, они коммуницируют в данном случае с оккупационной администрацией, но только за факт такой коммуникации, только за факт получения оккупационного документа однозначно ответственности не будет", – подчеркнула чиновник.