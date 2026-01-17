На Львовщине таможенники обнаружили в микроавтобусе скрытую технику Apple на 35 миллионов гривен

Львовские таможенники изъяли крупную партию техники Apple. Ее пытались провезти в страну в полостях авто.

Всего в Украину пытались незаконного провезти 829 единиц техники компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую таможню.

Смотрите также Кабмин ускорил прохождение таможни во время военного положения

Что известно о незаконной партии техники Apple, которую изъяли на таможне?

Вечером 16 января, примерно в 23:30, в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" со стороны Польши заехал микроавтобус Renault Trafic.

Во время таможенного оформления 37-летний водитель из Самборского района выбрал для пересечения границы "зеленый коридор". Впрочем, в ходе более детальной проверки таможенники вместе с пограничниками обнаружили в автомобиле скрытое хранилище, специально обустроенное в конструктивных полостях.

Под полом микроавтобуса находилась большая партия техники Apple – всего 829 единиц. Среди них 501 смартфон, преимущественно моделей iPhone 17 Pro, 16 Pro Max и 15 Pro Max. Кроме этого, в тайнике перевозили 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch.

Таможенники изъяли крупную партию техники Apple

Предварительная стоимость изъятой электроники оценивается в около 35,5 миллиона гривен.

По факту нарушения составлен протокол статьей Таможенного кодекса Украины – перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. Товар и транспортное средство временно изъяли до решения суда.

Также информацию об инциденте передали в Территориальное управление БЭБ во Львовской области.

Ранее таможенники уже обнаруживали технику Apple