На Львовщине таможенники обнаружили в микроавтобусе скрытую технику Apple на 35 миллионов гривен
- На Львовщине таможенники обнаружили скрытую технику Apple стоимостью 35,5 миллиона гривен в микроавтобусе Renault Trafic, прибывший из Польши.
- Обнаружено 829 единиц техники, включая 501 смартфон, 211 наушников и 117 смарт-часов, а также составлен протокол за нарушение таможенного контроля.
Львовские таможенники изъяли крупную партию техники Apple. Ее пытались провезти в страну в полостях авто.
Всего в Украину пытались незаконного провезти 829 единиц техники компании. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую таможню.
Что известно о незаконной партии техники Apple, которую изъяли на таможне?
Вечером 16 января, примерно в 23:30, в пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице" со стороны Польши заехал микроавтобус Renault Trafic.
Во время таможенного оформления 37-летний водитель из Самборского района выбрал для пересечения границы "зеленый коридор". Впрочем, в ходе более детальной проверки таможенники вместе с пограничниками обнаружили в автомобиле скрытое хранилище, специально обустроенное в конструктивных полостях.
Под полом микроавтобуса находилась большая партия техники Apple – всего 829 единиц. Среди них 501 смартфон, преимущественно моделей iPhone 17 Pro, 16 Pro Max и 15 Pro Max. Кроме этого, в тайнике перевозили 211 наушников AirPods и 117 смарт-часов Apple Watch.
Предварительная стоимость изъятой электроники оценивается в около 35,5 миллиона гривен.
По факту нарушения составлен протокол статьей Таможенного кодекса Украины – перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. Товар и транспортное средство временно изъяли до решения суда.
Также информацию об инциденте передали в Территориальное управление БЭБ во Львовской области.
Ранее таможенники уже обнаруживали технику Apple
30 сентября 2025 года на пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники обнаружили контрабандные iPhone стоимостью 1,5 миллиона гривен в микроавтобусе из Польши.
В автомобиле нашли 18 смартфонов, из которых 15 были последней модели iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.