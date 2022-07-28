СБУ взялась за таможенников, разрешивших вывезти без декларирования более 28 миллионов долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины расследуют дело против таможенников, разрешивших вывезти из Украины без декларирования более 28 миллионов долларов и 1,3 миллиона евро в чемоданах. Инцидент произошел на Закарпатской таможне.

Как рассказали в СБУ, эти наличные средства были упакованы в чемоданы и перемещены один раз через "зеленый коридор".

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В чем обвиняют таможенников

Заметим, что такой способ вывоза средств противоречит украинскому законодательству. Ведь по закону через "зеленый коридор" (без декларирования) можно вывозить не более 10 тысяч долларов за раз.

Более того, таможенники не имеют права пропустить автомобиль без его предварительного досмотра. Поэтому, обнаружив деньги, сотрудники таможни должны были конфисковать их, как это предусмотрено законодательством.

СБУ провели обыски

Сотрудники СБУ провели серию обысков в таможенном посту "Лужанка" Закарпатской таможни и в местах проживания фигурантов дела. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Подобный инцидент

Еще 26 марта в Закарпатье произошла подобная ситуация, но тогда пограничники сработали профессионально. Инцидент произошел с 47-летней гражданкой Украины. Женщина направлялась в Венгрию через пункт пропуска "Тиса" легковым автомобилем "Mercedes" украинской регистрации.

У правоохранителей во время проверки транспортного средства возникли подозрения о вероятном наличии товаров и предметов, скрытых от контроля.

Да, автомобиль вывели из общего потока, чтобы осмотреть лучше. В ходе проверки пограничники обнаружили значительную сумму денег в бархатном мешочке среди прочих вещей. Украинка пыталась скрыто переместить 45 000 долларов США и 90 000 евро.

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