Як розповіли у СБУ, ці готівкові кошти були запаковані у валізи та переміщені за один раз через "зелений коридор".

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У чому звинувачують митників

Зауважимо, що такий спосіб вивезення коштів суперечить українському законодавству. Адже, згідно із законом, через "зелений коридор" (без декларування) можна вивозити не більше 10 тисяч доларів за раз.

Ба більше, митники не мають права пропустити автомобіль без його попереднього огляду. Тому виявивши гроші, співробітники митниці повинні були конфіскувати їх, як це передбачено законодавством.

СБУ провели обшуки

Співробітники СБУ провели серію обшуків у митному посту "Лужанка" Закарпатської митниці та в місцях проживання фігурантів справи. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

Подібний інцидент

Ще 26 березня на Закарпатті сталася подібна ситуація, але тоді прикордонники спрацювали професійно. Інцидент трапився з 47-річною громадянкою України. Жінка прямувала до Угорщини через пункт пропуску "Тиса" легковим автомобілем "Mercedes" української реєстрації.

У правоохоронців під час перевірки транспортного засобу виникли підозри щодо ймовірної наявності товарів і предметів, прихованих від контролю.

Так, автомобіль вивели з загального потоку, щоб оглянути краще. В ході перевірки прикордонники виявили значну суму грошей в оксамитовому мішечку серед інших речей. Українка намагалася приховано перемістити 45 000 доларів США та 90 000 євро.

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