Таможеннику из Буковины, совершившему летом смертельное ДТП, до сих пор не объявили подозрение

Таможенник Вадим Недуга совершил смертельное ДТП 16 августа 2020 года, когда погибла пассажирка Audi. Несмотря на это, его до сих пор не задержали.

Государственное бюро расследований объяснило, что пока нет оснований сообщать Недуге о подозрении. Директор территориального управления ГБР Владислав Васильев сообщил, что не знает, где сейчас виновник ДТП.

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"Этим летом, 16 августа, примерно в 6:00, произошла авария с погибшей пассажиркой встречного авто, а водитель этого же транспортного средства попал в больницу. За рулем автомобиля, который, вероятно, допустил столкновение, и действительно был инспектор отдела таможенного поста Вадул – Сирет Буковинской таможни", – рассказал Васильев.

Где он находится сейчас, неизвестно, но у нас нет юридических оснований его искать, ведь он не является подозреваемым в деле,

– добавил он.

Почему не сообщили о подозрении

Васильев пояснил, что для сообщения о подозрении нужно получить доказательства вины. То есть речь идет о завершении всех экспертиз. По словам директора территориального управления ГБР, из 13 экспертиз в 9 уже получили выводы.

"Решение еще 4 экспертов следователи ожидают. И если в процессе сообщения о подозрении таможенника не найдут по месту жительства, мы объявим его в розыск", – отметил представитель ГБР.

Он добавил, что не может рассказать много информации, чтобы не навредить следствию.

Что известно о Вадиме Недуге

Это не первое ДТП, которое совершил Недуга в нетрезвом состоянии. В апреле 2016 года он вызвал аварию , где погиб спортсмен.

Источник: "Молодой буковинец"