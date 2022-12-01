Блокировали вывоз украинского зерна в ЕС: СБУ разоблачила топ-чиновников таможни
Источник:Служба безопасности Украины
Высокопоставленные чиновники сразу трех региональных таможен блокировали вывоз украинского зерна в Европейский Союз. Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Коррупционную схему разоблачили в Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях. Об этом сообщили в СБУ.
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На таможнях требовали взятки за вывоз зерна
По данным правоохранителей, руководство таможен за взятку "гарантировало" представителям агрокомпаний беспрепятственное оформление оптовых партий сельхозпродукции, в частности украинского зерна, которое экспортировали в ЕС.
Ежедневно организаторы схемы получали "доходы" в сотни тысяч гривен. В случае отказа платить "дань" – создавали искусственные препятствия во время проведения таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции,
– отметили в СБУ.
Кроме того, участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, импортировавших в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства.
Одного из чиновников задержали с поличным
Сотрудник столичной таможни требовал средства у бизнесмена, который с самого начала полномасштабной войны защищает наше государство от российского агрессора. Чтобы его фирма заработала, защитнику пришлось взять отпуск и заплатить взятку.
Впрочем, чиновник таможня задержан "на горячем", – после получения всей суммы неправомерной выгоды. Ему и другим участникам сделки уже готовят подозрение.
Отметим, что правоохранители также провели обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни и должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.Обратите внимание! Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом". Досудебное расследование продолжается. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы.
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