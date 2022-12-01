Блокировали вывоз украинского зерна в ЕС: СБУ разоблачила топ-чиновников таможни

Высокопоставленные чиновники сразу трех региональных таможен блокировали вывоз украинского зерна в Европейский Союз. Теперь им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Коррупционную схему разоблачили в Киевской, Львовской и Черновицкой таможнях. Об этом сообщили в СБУ.

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На таможнях требовали взятки за вывоз зерна

По данным правоохранителей, руководство таможен за взятку "гарантировало" представителям агрокомпаний беспрепятственное оформление оптовых партий сельхозпродукции, в частности украинского зерна, которое экспортировали в ЕС.

Ежедневно организаторы схемы получали "доходы" в сотни тысяч гривен. В случае отказа платить "дань" – создавали искусственные препятствия во время проведения таможенных процедур и делали бюрократические "отказы" в провозе продукции,

– отметили в СБУ.

На таможнях потребовали взятку за экспорт украинского зерна / Фото СБУ

Кроме того, участники преступного механизма требовали деньги с предпринимателей, импортировавших в Украину иностранные товары широкого потребления для дальнейшей продажи в торговых сетях нашего государства.

Одного из чиновников задержали с поличным

Сотрудник столичной таможни требовал средства у бизнесмена, который с самого начала полномасштабной войны защищает наше государство от российского агрессора. Чтобы его фирма заработала, защитнику пришлось взять отпуск и заплатить взятку.

Впрочем, чиновник таможня задержан "на горячем", – после получения всей суммы неправомерной выгоды. Ему и другим участникам сделки уже готовят подозрение.

Отметим, что правоохранители также провели обыски по месту жительства и работы заместителя начальника Черновицкой таможни и должностных лиц таможенного поста "Городок" во Львовской области.

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