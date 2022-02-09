Танцы с бубнами, – эксглава МИД о поиске компромиссов с Россией

Европа пытается найти компромиссы для урегулирования ситуации на Востоке Украины и вблизи ее границ. Однако Киеву ни в коем случае не надо идти на уступки Кремля.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он отметил, что Германия и Франция лишь формально поддерживают Украину и нормы международного права.

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За агрессию надо наказывать, – Огрызко

По словам Огрызко, на самом деле страны ищут все способы для того, чтобы обойти договоренности. Французы и немцы прекрасно знают основы международного права и понимают, что Россия является агрессором, а в таком случае нельзя идти с ней на компромисс.

"Если открыть резолюцию 1974 года, которая называется "Определение агрессии", и сравнить, что в ней записано с тем, что было в 2014 году в Украине, то даже студент поймет, что это страна-агрессор. За агрессию надо наказывать", – подчеркнул экс-министр.

Но мы видим эти танцы с бубнами вокруг идеи: "поищем компромиссы, поймем травмы России". Это является, если не стыдом, то скорее цинизмом. Понимать травмы России, которая ведет себя как бандит на улице... Это слишком высокие оценки для этой страны. Владимир Огрызко Экс-министр иностранных дел Украины

Огрызко добавил, что с Россией можно вести только переговоры о том, что она должна вернуться к норме или же делать так, чтобы она вообще перестала существовать как геополитическая реальность.

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Путина надо не уговаривать

Он считает, что попытки Франции склонить Россию к сотрудничеству с Западом – очередное желание наладить отношения с Путиным через Украину.

Если страна или человек совершает преступление, то его за это надо наказывать. А не уговаривать отказаться от того, что он совершил или его прощать. Мне кажется, что главным являются не очередные попытки Запада удовлетворить Путина через Украину, а наказать,

– отметил экс-министр.

Огрызко добавил, что Европа должна понимать – обещаниям Путина нельзя верить.

"Те люди, которые думают, что можно верить Путину – наивные или не в своем уме. Хотя он призывает Украину выполнять то, под чем она подписалась (Минские договоренности – 24 канал), но почему-то забывает сказать, что Россия подписалась под многими документами. В частности о нерушимости границ, а затем грубо и нагло их нарушила", – утверждает экс-министр.

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