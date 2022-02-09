Про це в ефірі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. Він зазначив, що Німеччина і Франція лише формально підтримують Україну та норми міжнародного права.

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За агресію треба карати, – Огризко

За словами Огризка, насправді країни шукають всі способи для того, щоб обійти домовленості. Французи і німці чудово знають засади міжнародного права і розуміють, що Росія є агресором, а в такому випадку не можна йти з нею на компроміс.

"Якщо відкрити резолюцію 1974 року, яка називається "Визначення агресії", та порівняти, що в ній записано з тим, що було у 2014 році в Україні, то навіть студент зрозуміє, що це країна-агресор. За агресію треба карати", – наголосив ексміністр.

Але ми бачимо ці танці з бубнами навколо ідеї: "пошукаймо компроміси, зрозуміймо травми Росії". Це є, якщо не соромом, то радше цинізмом. Розуміти травми Росії, яка поводиться як бандит на вулиці... Це надто високі оцінки для цієї країни. Володимир Огризко Ексміністр закордонних справ України

Огризко додав, що з Росією можна вести тільки переговори про те, що вона повинна повернутись до норми або ж робити так, щоб вона взагалі перестала існувати як геополітична реальність.

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Путіна треба не вмовляти

Він вважає, що спроби Франції схилити Росію до співпраці з Заходом – чергове бажання налагодити стосунки з Путіним через Україну.

Якщо країна чи людина вчиняє злочин, то її за це треба карати. А не вмовляти відмовитись від того, що він вчинив чи його пробачати. Мені здається, що головним є не чергові спроби Заходу задовольнити Путіна через Україну, а покарати,

– зазначив ексміністр.

Огризко додав, що Європа має розуміти – обіцянкам Путіна не можна вірити.

"Ті люди, які думають, що можна вірити Путіну – наївні або несповна розуму. Хоча він закликає Україну виконувати те, під чим вона підписалася (Мінські домовленості – 24 канал), але чомусь забуває сказати, що Росія підписалась під багатьма документами. Зокрема про непорушність кордонів, а потім брутально і нахабно їх порушила", – стверджує ексміністр.

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