Мощные и технологичные: как танки Abrams помогут ВСУ сметать врага на своем пути

Броня из обедненного урана, цифровая система управления огнем и система связи, объединяющая все танки в единую сеть коммуникации. Все это об Abrams M1A2 – именно так выглядят более 60 тонн демократии.

После того, как США объявили о предоставлении Украине 31 танка Abrams, стало известно, что речь идет о конфигурации М1А2, которую еще называют айфоном в мире "Абрамсов". Это новая, мощная модификация, способная сметать все на своем пути.

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Abrams M1A2 и его предшественники

Начнем с того, что на вооружение танки Abrams стали в 1980 году, и с тех пор прошли немало модификаций и улучшений. Их усовершенствовали настолько, что эти машины будут на вооружении американской армии еще до 2050 года.

М1А2 от своих предшественников практически не отличается по внешнему виду. Но по меркам современных стандартов – это уже кардинально другой танк. В первую очередь речь идет о цифровизации и компьютерных системах. Техническую составляющую существенно обновили: новый процессор, плоские экраны большего разрешения, новый интерфейс и перепрограммированная система управления огнем.

Броня танка Abrams M1A2

Бронирование также улучшено. Стандартно стоит 3 поколение из обедненного урана. Хотя все зависит от комплектации. Ведь Abrams M1A2 – это очень технологичная машина, и она выпускается под конкретные задачи. Для боев на открытых местностях – это один пакет брони. А для противостояний в городах – совсем иной.

К примеру, для боев на территориях с плотной застройкой, в частности городов и сел, выпускается навесной комплект защиты TUSK. И при этом танк еще и балансируют по броне, маневренности и скорости. Эта процедура также происходит в зависимости от того, где именно его будут использовать.

Чем особенный танк Abrams М1А2 / Скриншот с видео

Обычно все танки имеют лобовую броню гораздо более мощную, чем боковую или защиту сзади. А в городских боях выстрел может производиться с любой точки. К тому же – с близкого расстояния. Поэтому некоторые модернизации предусматривают дополнительные реактивные противокумулятивные пакеты, устанавливаемые на корме и с разных сторон танка.

Чем особенный Abrams М1А2

Если говорить в целом, существуют три основных версии танка Abrams: М1, М1А1 и М1А2. Последнюю, напомним, Украина получит от США. Они отличаются между собой улучшенным вооружением, системой защиты и электроникой.

Версия М1А2 имеет независимый тепловизионный прицел для командира, что при необходимости позволяет ему самостоятельно выслеживать цели. Улучшенная оптика позволяет также независимо от времени суток и погодных условий сканировать цели на поле боя.

Как танки Abrams помогут ВСУ методически охотиться на врага: смотрите видео

Практически полностью оцифрованные механизмы управления и информационная система объединяют все танки в единую информационную систему, позволяющую быстро и непрерывно обмениваться данными в автоматическом режиме. Благодаря этому танковые экипажи могут совместно координировать свою работу. Всего в экипаже этого танка 4 человека – командир, стрелок, зарядчик и водитель.

Тактико-технические характеристики:

Масса: 60 – 69,5 тонн

Длина: до 9,83 метра

Высота: 2,3 метра

Ширина: до 3,6 метра

Двигатель: 1500 л.с.

Скорость: до 72 км/ч

Запас хода: 420 километров

Во многом Abrams M1A2 напоминает германский Leopard-2. У них фактически был один предшественник, который совместно разрабатывали американские и немецкие конструкторы. Как американский, так и немецкий, танки имеют одинаковые 120 мм пушки, да и главная цель, с которой создавались обе машины – это уничтожение советской техники. Кстати, танки Abrams встали на вооружение США только через год после того, как немцы поставили себе Leopard.

Как танки Abrams помогут ВСУ уничтожать оккупантов / Скриншот с видео

Кроме основного орудия, на вооружении Abrams стоят также пулеметы: один – калибра 12,7, или два – калибра 7,62. Все зависит от задач и комплектации. За время своей службы этот танк успел побывать в разных горячих точках планеты.

Abrams – идеальны для методической охоты на врага

Война в Персидском заливе, Ирак, Афганистан. Среди стран, эксплуатирующих эту машину, не так уж много претендентов. Кроме США, Abrams находится на вооружении Австралии, Египта, Ирака, Кувейта, Марокко и Саудовской Аравии. А 25 января стало известно, что данный список пополнит и Украина.

Здесь важно помнить, что танки западного образца не предназначены для быстрых прорывов. Они тяжелые, мощные, но очень технологичные. Их скорее используют для системной и методической охоты на врага. Продвигаться галопом вперед – не получится. Эти утонченные технологии созданы для сотрудничества с другими системами. И только в комплексе это сможет заработать и обязательно принесет победу.