Ехал на учения и выстрелил холостым: в Германии проверят странный инцидент с танком
Источник:Die Zeit
На автобане в Германии произошел необычный инцидент с танком Бундесвера, который случайно выстрелил холостыми патронами.
Во время передвижения колонны военной техники к месту учений, один из танков нечаянно произвел несколько выстрелов в воздух. В результате этого никто из людей не пострадал.
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Опасный маневр над трассой
По сообщению полиции, инцидент произошел вечером 14 июля, когда танк, двигавшийся по трассе B12 в направлении города Пассау, внезапно произвел несколько холостых выстрелов.
Гильзы попали в автомобиль, который ехал навстречу, но 32-летняя водитель осталась невредимой.
Оружие было заряжено холостыми патронами и из соображений безопасности было направлено вверх. Гильзы попали во встречный автомобиль, за рулем которого была 32-летняя женщина,
– пишет издание Die Zeit.
Танк был направлен вверх, что является стандартной процедурой безопасности во время передвижения военной техники. Прокуратура Пассау уже занимается расследованием обстоятельств происшествия.
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Военные учения не являются для Германии чем-то необычным. Ранее издание Der Spiegel писало, что Бундесвер и НАТО разрабатывают стратегию переброски войск на восток Европы в случае агрессии России.
Оперативный план предусматривает мобилизацию до 800 тысяч солдат для ответа на возможную угрозу.