Хищник на поле боя: как танки Leopard-2 будут уничтожать врага на фронте

Это один из самых мощных танков в мире. Технологичность и бронирование делают его настоящим хищником на поле боя, который действительно соответствует своему названию. Это Leopard-2, который Вооруженные Силы Украины получат от друзей и партнеров.

История создания этой машины берет начало с разработки танка MTB-70, который немцы и американцы начали разрабатывать в 60-х годах. Впоследствии именно этот танк разделился на две отдельные ветви – танки M1 Abrams и Leopard-2.

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На сегодняшний день этот основной боевой танк Германии, разработанный в 70-х годах компанией KraussMaffei. Оружием от этой корпорации ВСУ пользуются очень успешно: Гепарды, PzH, броневики Dingo, БМП Puma и многое другое. Так вот в 79-м году они представили танк, Leopard-2, сразу же вставший на вооружение.

Какой боевой опыт у танков Leopard-2

Разработчики заложили в новый танк четыре главных компонента эффективности, работающих по сей день: высокий уровень защиты, маневренность на поле боя, огневая мощность и система управления огнем, упрощающая процесс наведения и непосредственной работы по враждебным целям.

Поскольку этот танк эксплуатируют многие страны, начиная от европейских и заканчивая Сингапуром и Чили – боевой опыт у него немаленький. Немецкая армия использовала его в Косово, нидерландские военные в Афганистане, турки пользовались ими в Сирии. Саудиты тоже хотели приобрести такие танки, но Германия без объяснений заблокировала сделку.

С 79-го года немецкая военная промышленность выпустила немногим более 3-х тысяч танков Leopard-2 и разных его модификаций. В настоящее время они стоят на вооружении Германии, Норвегии, Испании, Польши, Дании и многих других стран. Начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины также добавило наше государство в этот список.

Как танк Leopard-2 поможет Украине на фронте: смотрите видео

Выдержат удар от любого советского танка: характеристики Leopard-2

Основное оружие Leopard 2 – 120-миллиметровая гладкоствольная пушка производства Rheinmetall, такую же имеет танк M1 Abrams. Ее боезапас – 27 снарядов, в корме башни есть еще 15 дополнительных снарядов. Они могут поражать цели на расстоянии 2000 метров, а использование израильских противотанковых ракет LAHAT увеличивает это расстояние до 6000 метров. Хотя эффективная рабочая дальность – это стрельба до 4 километров.

Что касается брони, то Leopard-2 имеет многослойное бронирование, защищающее его от бронебойных и кумулятивных снарядов. В лобной проекции это от 640 до 840 мм. Он выдержит удар любого танка советского образца. Хотя особенности бронирования зависят от модификации танка. А их немало.

Leopard-2 выдержит удар от любого советского танка / Скриншот 24 Канала

Как менялся танк Leopard-2 с годами: основные модификации

К примеру, Leopard 2А1 – это танк с минимальными изменениями и улучшениями. Такие выпускали только до 1983 года, доставив тепловизионный прицел стрелка.

Leopard 2А2 производилась до 1987-го года. Изменения тоже не значительны. Появился буксировочный трос длиной в 5 метров, а также заграждение для отверстий топливных баков.

Leopard 2А3 получил уже новую цифровую радиостанцию. А Leopard 2А4 (те которые и получит Украина) – это основная и самая распространенная версия этой машины. У него есть автоматическая система пожаротушения, цифровая система управления огнем и усовершенствованная башня с титан-вольфрамовой броней.

Leopard 2А5 – еще лучшие танки. Они имеют клиновидную башню с дополнительным бронированием. А также наводчик и командир получили модернизированные прицелы и тепловизоры.

В модели Leopard 2А6 сменили пушку и улучшили ее тормозную систему. Leopard 2 ПСО – это танк разработанный специально для боев в городах. Он имеет дополнительное бронирование, дополнительное вооружение и улучшенные возможности разведки.

Ну и последний, новейший вариант – Leopard 2А7. Он даже получил новую систему камуфляжа с системой передачи тепла. Однако не подходит для боев в городах.

Что касается версии 2А4, то из него можно вести огонь тремя типами снарядов: осколочно-фугасными, бронебойными и израильскими вышеупомянутыми израильскими LAHAT. Но самое прекрасное, что он стреляет не только европейским типом снарядов, но и американским. То есть, проблем с этим не будет.

Leopard 2 оснащен также двумя пулеметами, один из которых установлен соосно, другой – на зенитной установке. Немецкие модели используют пулемет MG 3 калибра 7,62 мм, голландские и сингапурские модели – пулеметы FN MAG калибра 7,62 мм, швейцарские модели имеют 7,5-мм пулеметы MG 87. На борту Leopard 2 есть 4750 патронов к пулемету. У каждой страны в зависимости от модификации и модернизации свой пулемет. Но сути это все равно не меняет

Leopard-2 будут эффективно уничтожать врага даже ночью

Leopard – это еще и очень технологичное оружие. Основным оборудованием более старых вариантов является электрогидравлический стабилизатор, компьютер управления огнем, лазерный дальномер, датчик ветра, перископ общего назначения, панорамный перископ, башенный прицел, тепловизоры и различные системы, которые помогают наводиться на цель и стрелять. Эти технологии позволяют наводиться на цель даже ночью на расстоянии до 2 км.

Во всех Леопардах стоит стандартизированный дизельный двигатель на 1500 лошадиных сил. Он разгоняет танк до 72 км/ч по трассе, до 55 по бездорожью, а движение задним ходом – 31 км/ч. Это довольно быстро и придает танку маневренность.

Изготовила этот двигатель компания MTU. Название вам может ни о чем не говорить, но вы, по-видимому, слышали о компаниях Мерседес Бенц и Майбах. Вот когда они в одну соединились, то появилась MTU.

Технологии и мощь превратили этот танк в один из самых популярных в мире и один из самых массовых в армиях стран-членов НАТО. И очень скоро этот зверь сможет показать себя еще и в Украине. В борьбе против российских оккупантов.