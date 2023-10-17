Произошло это событие в понедельник, 16 октября. Погибшему сержанту было всего 24 года. Кроме того, трое других младших членов экипажа получили травмы.
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Гибель военного в Австрии
Как пишут австрийские СМИ, в командовании армии подтвердили, что в танке было 4 военных. Также там отмечают, что речь идет о модели Leopard 2A4, которая была на вооружении 14-го танкового батальона из Вельса.
Танк съехал с дороги в районе Зебрюкке и упал из-за насыпи. В результате аварии погиб кадровый сержант. Трое других офицеров – один профессиональный сержант и двое военнослужащих – получили легкие ранения и были доставлены в больницу штата Горн,
– говорится в источнике.
Больше о танках Leopard
Как известно, такого типа танки самые массовые в Европе. Украине они необходимы, в частности, для проведения контрнаступлений и потому, что их легко транспортировать, обслуживать, ремонтировать, снабжать запчастями и боеприпасами.
Что известно о танках Leopard / Картинка 24 Канала