Сталася ця подія у понеділок, 16 жовтня. Загиблому сержанту було всього 24 роки. Окрім того, троє інших молодших членів екіпажу дістали травми.
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Загибель військового в Австрії
Як пишуть австрійські ЗМІ, в командуванні армії підтвердили, що в танку було 4 військових. Також там зазначають, що йдеться про модель Leopard 2A4, що була на озброєнні 14-го танкового батальйону з Вельса.
Танк з'їхав з дороги в районі Зебрюкке і впав через насип. Внаслідок аварії загинув кадровий сержант. Троє інших офіцерів – один професійний сержант і двоє військовослужбовців – дістали легкі поранення та були доставлені до лікарні штату Горн,
– йдеться в джерелі.
Більше про танки Leopard
Як відомо, такого типу танки є наймасовішими у Європі. Україні вони потрібні, зокрема, для проведення контрнаступів та тому, що їх легко транспортувати, обслуговувати, ремонтувати, забезпечувати запчастинами та боєприпасами.
Що відомо про танки Leopard / Картинка 24 Каналу