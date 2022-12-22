Станут головной болью для оккупантов: чем опасны на поле боя танки М-55С

В основном на фронте сейчас можно наблюдать танки советского образца. Преимущественно это Т-64 и Т-72 в разном исполнении и с определенными модификациями. М-55С, модернизированная версия словенского Т-55, станет хорошим усилением для наших танковых войск.

Танки играют ключевую роль в войне. В рамках стратегического партнерства с США и союзниками Украина уже получила словенские танки Т-55. Вернее, их модернизированную версию.

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Чем особенный танк М-55С

Сам по себе Т-55 – это достаточно старая разработка. Украина получила серьезную модернизацию этой машины уже с новым названием – М-55С. Последний такой танк Словения модернизировала в 99 году. У него немало хороших опций, которые пригодятся в боях.

В частности, у этого оружия теперь есть новая 105-мм пушка с тепловым кожухом. Израильская компания позаботилась о надежной динамичной броне, повышающей выживаемость. Добавили и цифровую систему управления огнем. Это вообще неотъемлемый атрибут современной войны. Конечно, есть баллистический вычислитель и прицелы, чтобы работать можно было и днем, и ночью.

Танк М-55С / Скриншот видео

Отдельное внимание к прицелу командира. Fotona COMTOS-55 имеет независимую линию стабилизации. Этот прицел позволяет командиру самостоятельно сопровождать цели. А при необходимости – наводить пушку без участия самого наводчика. В некоторых случаях это экономит драгоценные секунды, за которые нужно отстреляться по вражеским целям. Так что улучшений и доработок в этом танке много, и они делают его чрезвычайно опасной единицей на поле боя.

Как Украина получила танки М-55С

Эти танки остались в Словении после ухода югославской армии. И в середине 90-х годов в правительстве страны решили их модернизировать. Совместно с израильскими компаниями 30 танков обошлись правительству в 52 млн евро. В 2000 году их вывели из активного использования и пытались продать. Правда, приобрели у них только один танк. Его оценили в 800 тысяч евро. А уже в 2022-м Россия напала на Украину и расставились все точки над "і". Эти танки передали ВСУ, а Словения получила от немцев 40 военно-транспортных машин.

Чем особенны танки М-55С и как они помогут ВСУ уничтожать врага: смотрите видео

Характеристики М-55С

Что касается тактико-технических характеристик, то весит такой танк 38 тонн. Он почти 2,5 метра в длину, 3,5 в ширину и более 2 метров в высоту. В экипаже 4 человека. Максимальная скорость М-55С – 50 километров в час, здесь помогает двигатель на 800 л.с., а запас хода при этом – 580 километров.

Модернизация данного танка сделала из него совершенно новую машину. И это несмотря на то, что в свое время Т-55 был самым массовым танком в истории. Изменения коснулись даже гусениц, ставших резинометаллическими. А еще разработчики добавили извещатель о лазерном облучении. Благодаря этому системы танка сами выпустят дымовые гранаты, чтобы замаскироваться. Да, это, конечно, не Leopard или Abrams, но и не надо забывать, что это не Т-55, а серьезно модернизированная и, можно сказать, кардинально другая машина.

Основные характеристики танка М-55С / Скриншот видео

Как танки М-55С усилят возможности ВСУ

Любой танк – это опасность. В настоящее время танк – это самая мощная и наиболее защищенная боевая единица на поле боя. Даже одна такая машина может создать для врага немало проблем. А ВСУ в рамках стратегического партнерства с США и союзниками получили 28 таких танков. А это, между прочим, целый батальон. Он, конечно, не изменит ситуацию на всем фронте, а вот стать головной болью для оккупантов на конкретном направлении – вполне способен. Танки – это основа сегодня. И чем их больше – тем лучше. Такой техники мало точно не бывает.