Танки відіграють ключову роль у війні. У рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками Україна вже отримала словенські танки Т-55. Точніше, їхню модернізовану версію.

Зверніть увагу Незамінні для долання водних перепон: як машини-амфібії M3 Amphibious Rig допоможуть ЗСУ

Чим особливий танк М-55С

Сам по собі Т-55 – це доволі стара розробка. Україна отримала глибоку модернізацію цієї машини вже з новою назвою – М-55С. Останній такий танк Словенія модернізувала у 99 році. Він має чимало хороших опцій, які стануть у пригоді в боях.

Зокрема, ця зброя тепер має нову 105 мм гармату з тепловим кожухом. Ізраїльська компанія попіклувалася про надійну динамічну броню, яка підвищує виживання. Додали й цифрову систему управління вогнем. Це взагалі невід'ємний атрибут сучасної війни. Звісно, є балістичний обчислювач та різноманітні приціли, аби працювати можна було й удень, і вночі.

Танк М-55С / Скриншот відео

Окрема увага до прицілу командира. Fotona COMTOS-55 має незалежну лінію візування стабілізації. Цей приціл дає змогу командиру самостійно супроводжувати цілі. А за потреби – наводити гармату без участі самого навідника. У деяких випадках це економить дорогоцінні секунди, за які потрібно відстрілятися по ворожих цілях. Тож покращень та доопрацювань у цьому танку багато й вони роблять його надзвичайно небезпечною одиницею на полі бою.

Як Україна отримала танки М-55С

Ці танки залишилися у Словенії після відходу Югославської армії. І в середині 90-х в уряді країни вирішили їх модернізувати. Спільно з ізраїльськими компаніями 30 танків обійшлися уряду в 52 млн євро. У 200 році їх вивели з активного використання і намагалися продати. Щоправда, придбали у них лише один танк. Його оцінили у 800 тисяч євро. А вже у 2022-му Росія напала на Україну і розставилися всі крапки над "і". Ці танки передали ЗСУ, а Словенія натомість отримала від німців 40 військово-транспортних машин.

Чим особливі танки М-55С та як вони допоможуть ЗСУ нищити ворога: дивіться відео

Характеристики М-55С

Щодо тактико-технічних характеристик, то важить такий танк 38 тонн. Має майже 2,5 метри в довжину, 3,5 завширшки й понад 2 метри у висоту. В екіпажі 4 людей. Максимальна швидкість М-55С – 50 кілометрів на годину, тут допомагає двигун на 800 к.с. а запас ходу при цьому – 580 кілометрів.

Модернізація цього танка зробила з нього вже абсолютно нову машину. І це попри те, що свого часу Т-55 був наймасовішим танком в історії. Зміни торкнулися навіть гусениць, які стали гумометалевими. А ще, розробники додали сповіщувач про лазерне опромінення. Завдяки цьому системи танка самі випустять димові гранати, щоб замаскуватися. Так, це, звичайно, не Leopard чи Abrams, але й не треба забувати, що це й не Т-55, а глибоко модернізована й можна сказати кардинально інша машина.

Основні характеристики танка М-55С / Скриншот відео

Як танки М-55С посилять можливості ЗСУ

Будь-який танк – це небезпека. Нині танк – це найпотужніша і найбільш захищена бойова одиниця на полі бою. Навіть одна така машина може спричинити для ворога чимало проблем. А ЗСУ в рамках стратегічного партнерства зі США та союзниками отримали 28 таких танків. А це, між іншим, цілий батальйон. Він, звичайно, не змінить ситуації на всьому фронті, а от стати головним болем для окупантів на конкретному напрямку – цілком здатен. Танки – це основа сьогодні. І чим їх більше – тим краще. Такої техніки мало точно не буває.