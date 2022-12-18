Від початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від партнерів чимало різноманітного озброєння. Так, Німеччина передала на потреби ЗСУ машини-амфібії M3 Amphibious Rig. Така техніка допоможе під час форсування водних перешкод і переправ. Адже М3 можуть тягнути на собі навіть танки, зокрема й західного зразка.

Зверніть увагу Прикривають ЗСУ під час штурмових дій: як броньовики VAB витісняють росіян з української землі

Тривалі випробування й поява прототипу

Розробка амфібії розпочалася ще у 1982 році. Через 10 років, після довгих випробувань та модернізацій, у 1992-му з'явився лише прототип. Але він доволі швидко став на рейки і вже за 2 роки перші пів сотні машин поставили на озброєння Бундесверу. Ще за 2 роки, аналогічні системи замовили собі й британці.

Однак загалом таких амфібій створили не дуже багато. Через відсутність великої кількості водних перешкод їх виготовили орієнтовно 300 одиниць. Та з огляду на можливості, які дає М3, – цього цілком достатньо для форсування більшості невеликих водних перешкод.

Можливості амфібій M3 Amphibious Rig

Ця бурова установка-амфібія має легкий зварний корпус із алюмінієвого сплаву. На суші його не потрібно транспортувати. М3 сама переміщається на 4 колесах. А от на воді колеса ховаються і М3 розгортає два великих алюмінієвих понтони. Вони перетворюють її на пором, який насправді нагадує пліт. За рух усієї системи відповідають два водомети, які дозволяють керувати М3, якщо це дозволяє простір.

За потреби можна об'єднати кілька платформ, щоб утворити більший пліт чи наплавний міст. І це робиться доволі швидко. За 3 хвилини можна з'єднати більш ніж 2 М3, які можуть перевозити навіть найважчі танки, як ось німецькі Leopard чи британські Challenger. Упродовж 15 хвилин між собою сполучаються 8 амфібій, які утворюють міст довжиною в 100 метрів. Така переправа витримує 85 тонн гусеничної техніки і понад 130 тонн, якщо говорити за колісну. Тобто за потреби М3 формують собою понтонну переправу, яка одночасно може виступати як пором. Ця техніка ідеально підходить для формування невеликих водних перешкод.

Якщо говорити за її роботу на суші, то М3 приводить у рух дизельний двигун та 400 к. с. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Ця амфібія має штатний повний привід і двовісне рульове керування. З плюсів – автомобіль оснащений центральною системою тиску в шинах. Тож навіть невеликі перешкоди на суші чи легке бездоріжжя машина-амфібія подолає без зайвих перешкод.

Характеристики M3 Amphibious Rig

Важить М3 26 тонн. Має понад 12 метрів у довжину, а в розкладеному вигляді – майже 7 метрів завширшки. Для управління цією системою потрібно 3 людей. Якщо говорити про маневреність, то на воді вона може обертатися на 360 градусів, якщо дозволяє місцевість, а швидкість при цьому становить 9 кілометрів на годину.

M3 – габаритні, але швидкі машини

Ці машини-амфібії добре продемонстрували, що можуть працювати в різних умовах: арктичних, центральноєвропейських і тропічних. Під час випробувань їх тестували в умовах цивільної оборони, навчань та бойових дій. Усі дослідження показали, що М3 ефективний і як пліт, і як наплавний міст. Тож є чимало різних комплектацій залежно від потреб. А з операторів, окрім Німеччини та Британії такими ж амфібіями користуються в Сінгапурі та у Китаї.

Деякі версії амфібій мають броньовану кабіну з елементами захисту від ядерних, біологічних і хімічних загроз. З додаткового обладнання – комп'ютерна система навчання, техобслуговування та діагностики. Тобто в разі виникнення несправності комп'ютер сам підкаже про негаразди. Є також різні комплекти для водія – вони залежать від кліматичних умов. Автоматизована система контролю та керування спрощує роботу персоналу й дозволяє скоротити кількість екіпажу до 3-х осіб. До слова, швидкість на землі може досягати до 80-ти кілометрів на годину. Тож попри свою масу та габарити – це доволі швидка машина.

Як M3 Amphibious Rig допоможуть ЗСУ

Такі системи, як M3 Amphibious Rig дуже потрібні особливо в нашій війні. В умовах, коли нашим захисникам і захисницям потрібно долати водні перешкоди та переправляти техніку, М3 – просто незамінна річ. Це хороший інструмент для таких завдань. У рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками ЗСУ вже використовують такі системи. І чим більше їх буде на озброєнні – тим легше нашим військовим.