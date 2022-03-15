Танк оккупантов живописно разлетелся по украинской земле: видео от десантников

Беспилотник зафиксировал точную работу украинских десантников по вражескому танку. Пока тот на полном ходу преодолевал ров, наши военные передали ему "горячий привет".

Украинские десантники – универсальные воины, отмечают в Генштабе ВСУ. Они смело защищают нашу землю, уничтожая оккупантов вместе с их техникой.

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Искусная работа наших десантников попала на видео, которое дрон снял с высоты полета. На нем видно прямое попадание украинских военных по российскому танку.

Танк российских оккупантов очень живописно разлетелся по украинской земле. Ничего, мы народ хозяйственный, соберем, переплавим,

– отметили в Генштабе.

Согласитесь, можно смотреть вечно, как горит вражеская техника. Так что наслаждайтесь!

Украинские десантники уничтожили танк оккупантов: смотрите видео

"Глаза любуются, а душа радуется", – пишут в комментариях к видео украинцы, увлекаясь ювелирной работой наших защитников.