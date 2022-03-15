Українські десантники – універсальні воїни, наголошують у Генштабі ЗСУ. Вони відважно захищають нашу землю, знищуючи окупантів разом із їхньою технікою.

До теми ЗСУ знищили батарею залпового вогню ворога, з якої обстрілювали Чернігів

Майстерна робота наших десантників потрапила на відео, яке дрон зняв із висоти польоту. На ньому видно пряме влучання українських військових по російському танку.

Танк російських окупантів дуже живописно розлетівся українською землею. Нічого, ми народ хазяйновитий, зберемо, переплавимо,

– наголосили в Генштабі.

Погодьтеся, можна дивитися вічно, як горить ворожа техніка. Тож насолоджуйтеся!

Українські десантники знищили танк окупантів: дивіться відео

"Очі милуються, а душа радіє", – пишуть у коментарях до відео українці, захоплюючись ювелірною роботою наших захисників.