"Танк-призрак из Рубежного": Лещенко об информационном мусоре, который скармливают россиянам
Российская пропаганда скармливает своим гражданам огромное количество информационного хлама. Им удается рассказывать сказки, которые забраковала бы даже мелкая капля здравого смысла.
Российская пропаганда "отмечается" просто фантастическими фейками, способными вызвать у нас лишь ироническую улыбку. Хотя удивляться нечего – критическим мышлением россияне похвастаться не могут.
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"Танк-призрак из Рубежного"
Сергей Лещенко рассказал об очередном анекдоте от российских пропагандистов. Благодаря их больной фантазии беженцы из так называемой "ЛНР" напуганно рассказывали о "танке-призраке".
Танк-призрак приезжал в половине пятого утра, стрелял, а затем начинались сильные обстрелы, минометами пытались его уничтожить, но пока не обнаружили. Этот танк-призрак уничтожил половину города,
– процитировал Лещенко рассказ "очевидцев".
Комментарии излишни – такой информационный мусор способны потреблять только россияне.
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