Танк РДК прорвал оборону государственной границы России: показали видео

12 марта 2024, 15:05
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Российский добровольческий корпус заявил о прорыве государственной границы России. Бойцы заехали на танке и опубликовали видео с места событий.

Соответствующее видео бойцы РДК опубликовали у себя в телеграм-канале. Они не указали, где именно происходят события, в какой области осуществлен проход. Только отметили факт прорыва границы.

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"Танк Российского Добровольческого Корпуса прорвал оборону государственной границы России", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как танк РДК движется вдовз лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Интересно, что огня в на видео не видно.

РДК на танке прорвали границу России: видео

Ранее подобное заявление сделали в Легионе "Свобода России". Они заявили о прорыве госграницы еще около 8:00 сегодня, 12 марта. Бойцы писали, что "танки грязи не боятся".

Что известно о спецоперации российских добровольцев

  • Бойцы "Легиона "Свобода России", "Российского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" начали военную операцию на территории России.
  • В комментарии 24 Каналу представитель ГУР МОУ Андрей Юсов рассказал, что добровольческие батальоны действуют на территории России как самостоятельные подразделения.
  • Что касается российских властей, то там не признают прорыва границы. В частности, в пресс-службе минобороны России заявили, что якобы украинские военные пытались прорваться в Курскую и Белгородскую область, однако вооруженные силы России и представители подразделений пограничных служб фсб якобы не позволили этого сделать.

Автор: Анастасія Лукашевська