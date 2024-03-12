Танк РДК прорвал оборону государственной границы России: показали видео

Российский добровольческий корпус заявил о прорыве государственной границы России. Бойцы заехали на танке и опубликовали видео с места событий.

Соответствующее видео бойцы РДК опубликовали у себя в телеграм-канале. Они не указали, где именно происходят события, в какой области осуществлен проход. Только отметили факт прорыва границы.

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"Танк Российского Добровольческого Корпуса прорвал оборону государственной границы России", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как танк РДК движется вдовз лесополосы и отрабатывает по позициям российских военных. Интересно, что огня в на видео не видно.

РДК на танке прорвали границу России: видео

Ранее подобное заявление сделали в Легионе "Свобода России". Они заявили о прорыве госграницы еще около 8:00 сегодня, 12 марта. Бойцы писали, что "танки грязи не боятся".

Что известно о спецоперации российских добровольцев