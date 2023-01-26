Заглох на площади - военный аналитик о российском "супертанке" Т-14

Российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что Россия – единственное государство в мире, разрабатывающее новейшие танки. Но их "супертанк" Т-14 "Армата" сломался во время парада в Москве.

Об этом в эфире 24 Канала напомнил военный аналитик Алексей Гетьман. По его мнению, на слова Соловьева нельзя отвечать цензурно.

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"Они пытались показать Т-14 на Красной площади, но он не смог проехать мимо мавзолея Владимира Ленина. Он заглох, его пришлось тянуть другим "очень современным" танком. Но этому "очень современному" танку не удалось потянуть заглохший "супертанк", – рассказал военный аналитик.

Технику проверяют по 10 раз

Гетман также напомнил, что после показательного пуска новейшей российской ракеты с корабля в присутствии Владимира Путина, она не долетела.

Какие новейшие танки? Вы на парад намеренно готовите самые лучшие танки, его проверяют 100 раз. Потому что на это смотрят не только по местному телевидению, но и люди по всему миру, чтобы увидеть, какую новейшую технику вы можете продемонстрировать. Увидели,

– поделился военный аналитик.

Гетман считает, что танк может заглохнуть или ракета – не долететь, но когда на проверку приезжает руководство страны или для парада готовится лучшее только существующее вооружение. Оно проверяется тщательно по 10 раз в преддверии.

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Психически больные люди

По мнению аналитика, комментировать бред Соловьева или других пропагандистов не стоит. Если россиянам эта ахинея заходит, то мы не должны становиться на них похожими.

Даже стыдно, что мы обсуждаем это. Это бред. Если бы это говорил Дмитрий Медведев, я бы ответил, что это пьяный бред. Если это говорит Соловьев, то у него давно мания величия,

– уверен Алексей Гетьман.

По мнению военного аналитика, они психически больны. Их нужно лечить, а не вступать с ними в спор.

"Нужно относиться, как врач к пациенту – слушать, кивать, а потом думать, какие лекарства ему уколоть, чтобы он не буянил, не бил окна и не обижал других", – подытожил Гетьман.

Танк Т-14 "Армата" в Украине.