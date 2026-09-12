Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно об успешной атаке на российское судно?

Атакованное судно Armada Leader (IMO 9260483) ходит под флагом России и находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады. Оно активно использовалось оккупантами для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений. Кроме того, танкер аффилирован с компанией, причастной к поставкам топлива для нужд министерства обороны страны-агрессора.

Операция "МоЛоЧКа": почти 300 обезвреженных судов

По словам "Мадяра", масштабная специальная операция под названием "МоЛоЧКа" продолжается уже более десяти недель. За это время в акваториях Азовского и Черного морей украинские защитники поразили уже 285 плавучих средств "теневого флота" противника:

в июле – 215 единиц;

в августе – 54 единицы;

с 1 по 11 сентября – 16 единиц.

Командующий СБС подчеркнул, что в результате точечных ударов судоходство оккупантов в Азовском море и Керченском проливе в настоящее время фактически парализовано. В то же время в северной и северо-восточной частях Черного моря морская логистика противника сталкивается с серьезными препятствиями.

Напомним, в ночь на 9 сентября Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, было уничтожено несколько российских военных плавательных средств, в частности ракетоносцы. Кроме того, в районе Анапы были поражены истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два комплекса радиолокационных станций.

Также в начале сентября украинские военные провели атаку на российский порт в Сочи. Беспилотный катер поразил многоцелевое судно обеспечения типа NEFRIT, после чего на нем зафиксировали мощный взрыв и задымление. Судно использовалось для обеспечения нефтегазовых операций, обслуживания офшорных объектов, перевозки грузов и персонала, а также выполнения подводно-технических работ.

В ВМС ВСУ отметили, что поражение "NEFRIT" нанесло удар по российской логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре.

Ранее в оккупированном Севастополе украинские силы поразили российский скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510, который используется для высадки десанта и патрулирования. Катер может перевозить до 19 военнослужащих, а его вооружение включает пулеметы и гранатометы.