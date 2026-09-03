ВМС ВСУ поделились подробностями уничтожения, а также яркими кадрами атаки.

Что известно об атаке на порт Сочи?

В официальном сообщении ВМС говорится, что многоцелевое судно обеспечения подверглось атаке беспилотным катером. Там зафиксировали мощный взрыв и задымление.

Справка. NEFRIT – элемент российской морской и энергетической инфраструктуры, который обеспечивал нефтегазовые операции, обслуживал офшорные объекты, перевозил грузы и персонал, а также выполнял подводно-технические работы.

Повреждение судна: смотрите видео ВМС

Военные отметили, что судно было прямой поддержкой военной экономики россиян, а также финансирование преступной агрессии против Украины.

Поражение NEFRIT – это удар по логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре врага,

– подчеркнули в ВМС ВСУ.

Какими были другие результаты действий украинских военных?

В оккупированном Севастополе украинские силы поразили российский скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510. Судно используют для высадки десанта и патрулирования. Катер имеет водоизмещение около 20,5 тонны и длину примерно 16 метров. Его экипаж состоит из двух человек, в то же время он может перевозить до 19 десантников. Вооружение может включать пулеметы и гранатометы.

Также вблизи Севастополя была поражена российская мобильная станция РЭБ дальнего действия "Красуха-4". Комплекс предназначен, в частности, для подавления бортовых радаров самолетов и беспилотников.