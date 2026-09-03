ВМС ЗСУ поділилися подробицями ураження, а також яскравими кадрами атаки.

Що відомо про атаку на порт Сочі?

В офіційному повідомленні ВМС ідеться про те, що багатоцільове судно забезпечення атакував безекіпажний катер. Там зафіксували потужний вибух і задимлення.

Довідка. NEFRIT – елемент російської морської та енергетичної інфраструктури, який забезпечував нафтогазові операції, обслуговував офшорні об'єкти, перевозив вантажі й персонал та виконував підводно-технічні роботи.

Ураження судна: дивіться відео ВМС

Військові зауважили, що судно було прямою підтримкою воєнної економіки росіян, а також фінансування злочинної агресії проти України.

Ураження NEFRIT – це удар по логістиці, спеціальних спроможностях та воєнно-економічній інфраструктурі ворога,

– підкреслили у ВМС ЗСУ.

Якими були інші результати дій українських військових?

В окупованому Севастополі українські сили уразили російський швидкісний транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510. Судно використовують для висадки десанту та патрулювання. Катер має водотоннажність близько 20,5 тонни та довжину приблизно 16 метрів.

Його екіпаж складається з двох людей, водночас він може перевозити до 19 десантників. Озброєння може включати кулемети та гранатомети. Також поблизу Севастополя було уражено російську мобільну станцію РЕБ дальньої дії "Красуха-4". Комплекс призначений, зокрема, для придушення бортових радарів літаків та безпілотників.