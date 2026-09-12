Вертолет не помог: в Черном море потопили российский танкер "Armada Leader"

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли очередной успешный удар по судам "теневого флота" России. Украинские дроны поразили нефтяной танкер Armada Leader, находящийся под санкциями, который двигался непосредственно под прикрытием вражеского вертолета.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.

Что известно об успешной атаке на российское судно?

Атакованное судно Armada Leader (IMO 9260483) ходит под флагом России и находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии и Канады. Оно активно использовалось оккупантами для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных ограничений. Кроме того, танкер аффилирован с компанией, причастной к поставкам топлива для нужд министерства обороны страны-агрессора.

Операция "МоЛоЧКа": почти 300 обезвреженных судов

По словам "Мадяра", масштабная специальная операция под названием "МоЛоЧКа" продолжается уже более десяти недель. За это время в акваториях Азовского и Черного морей украинские защитники поразили уже 285 плавучих средств "теневого флота" противника:

в июле – 215 единиц;

в августе – 54 единицы;

с 1 по 11 сентября – 16 единиц.

Командующий СБС подчеркнул, что в результате точечных ударов судоходство оккупантов в Азовском море и Керченском проливе в настоящее время фактически парализовано. В то же время в северной и северо-восточной частях Черного моря морская логистика противника сталкивается с серьезными препятствиями.

Напомним, в ночь на 9 сентября Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по российской военно-морской базе в Новороссийске. По словам командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, было уничтожено несколько российских военных плавательных средств, в частности ракетоносцы. Кроме того, в районе Анапы были поражены истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и два комплекса радиолокационных станций.

Также в начале сентября украинские военные провели атаку на российский порт в Сочи. Беспилотный катер поразил многоцелевое судно обеспечения типа NEFRIT, после чего на нем зафиксировали мощный взрыв и задымление. Судно использовалось для обеспечения нефтегазовых операций, обслуживания офшорных объектов, перевозки грузов и персонала, а также выполнения подводно-технических работ.

В ВМС ВСУ отметили, что поражение "NEFRIT" нанесло удар по российской логистике, специальным возможностям и военно-экономической инфраструктуре.

Ранее в оккупированном Севастополе украинские силы поразили российский скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510, который используется для высадки десанта и патрулирования. Катер может перевозить до 19 военнослужащих, а его вооружение включает пулеметы и гранатометы.