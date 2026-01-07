На танкере "Маринера" находятся россияне: в МИД требуют вернуть их на родину

В МИД России сообщают о пребывании россиян на захваченном Штатами танкере "Маринера". В Москве требуют срочно вернуть их на родину.

Что известно о россиянах на захваченном танкере?

В МИД России сообщили, что на борту захваченного Штатами нефтяного танкера “Маринера” находятся россияне. Там в очередной раз отметили, что судно шло под российским флагом.

В то же время в ведомстве отметили, что США не должны препятствовать скорейшему возвращению граждан России на родину. Также в МИД призвали американцев обеспечить гуманное обращение с россиянами, которые находятся на борту, и соблюдение их прав в соответствии с международными нормами.

Сейчас точное количество граждан России на судне неизвестно.

Сейчас точное количество граждан России на судне неизвестно.

Как в Кремле прокомментировали операцию США на их танкере?