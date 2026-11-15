Силы ЕС проверили танкер, который может принадлежать "теневому флоту" России, – Каллас

Об этом 15 ноября представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас написала в социальной сети "Х".

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Что известно о задержании очередного судна "теневого флота" России?

Каллас сообщила, что силы ЕС проверили в Средиземном море танкер MV Midag, который подозревают в принадлежности к российскому "теневому флоту".

По словам дипломатки, судно было задержано в рамках операции Irini в пятницу, 13 ноября. Осмотр был проведен в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву. Он подтвердил, что танкер MV Midag использовал фальшивый флаг.

Задержание танкера MV Midag / Фото из соцсети "Х" Каи Каллас

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Каллас подчеркнула, что Евросоюз продолжит бороться с российским "теневым флотом" как непосредственно на море, так и с помощью дипломатических мер.

Также дипломат сообщила, что в понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкционные списки против России. Ограничения коснутся, в частности, банков, покупателей российской нефти и компаний, содействующих деятельности "теневого флота".

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Напомним, в начале августа миссия Irini уже проверяла танкер Toa Payoh, который также связывают с российским "теневым флотом".

Ранее Франция оштрафовала на миллион евро танкер "Тагор", задержанный в мае по подозрению в причастности к российскому "теневому флоту". Что касается еще одного такого судна – продолжается расследование.

Между тем в Москве из-за ужесточения проверок танкеров угрожают судам западных стран асимметричными мерами.