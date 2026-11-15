Сили ЄС перевірили танкер, який може належати до "тіньового флоту" Росії, – Каллас

Про це 15 листопада представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас написала у соцмережі "Х".

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Що відомо про затримку чергового судна "тіньового флоту" Росії?

Каллас повідомила, що сили ЄС перевірили в Середземному морі танкер MV Midag, який підозрюють у належності до російського "тіньового флоту".

За словами дипломатки, судно затримали в межах операції Irini у п'ятницю, 13 листопада. Огляд провели відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права. Він підтвердив, що танкер MV Midag використовував фальшивий прапор.

Затримання танкера танкер MV Midag / Фото з соцмережі "Х" Каї Каллас

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Каллас наголосила, що Євросоюз продовжить боротися з російським "тіньовим флотом" як безпосередньо на морі, так і за допомогою дипломатичних заходів.

Також дипломатка повідомила, що в понеділок, 16 листопада, міністри закордонних справ країн ЄС мають затвердити нові санкційні списки проти Росії. Обмеження стосуватимуться, зокрема, банків, покупців російської нафти та компаній, які допомагають роботі "тіньового флоту".

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Нагадаємо, на початку серпня місія Irini вже перевіряла танкер Toa Payoh, який також пов'язують із російським "тіньовим флотом".

Раніше Франція оштрафувала на мільйон євро танкер Tagor, затриманий у травні через підозри у причетності до російського "тіньового флоту". Щодо ще одного такого судна триває розслідування.

Тим часом у Москві через посилення перевірок танкерів уже погрожують суднам західних країн асиметричними заходами.