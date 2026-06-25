Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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Деталі перехоплення судна

Нафтовий танкер Deliver затримали у вівторок під час транзиту біля берегів Сицилії. Макрон стверджує, що це підсанкційне судно з "тіньового флоту" Росії, що порушувало вимоги міжнародного морського права.

Морська піхота перехоплює судно Deliver: дивіться відео

Ми не дозволимо тіньовому флоту уникати санкцій та фінансувати воєнні зусилля Росії. Європа рішуче налаштована,

– написав французький лідер.

Макрон зазначив, що затримання відбулось після нещодавної аналогічної операції Великої Британії проти російського судна.

Медіа пишуть, що танкер йшов під прапором Камеруну з російського порту Приморськ до Сінгапуру.

Нагадаємо, 14 червня військові Великої Британії вперше перехопили танкер "тіньового флоту" Росії. Судно затримали, коли воно намагалось пройти протоку Ла-Манш. Після 8-годинної операції його перевели на якір біля південного узбережжя Англії, де за ним спостерігатимуть.