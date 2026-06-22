Скільки газу в Росії купують китайці

Йдеться про новозбудований об'єкт у портовому місті Лонгкоу східної провінції Шаньдун. Деталі 22 червня повідомили в Reuters із посиланням на три обізнані з цим питанням джерела.

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Річ у тім, що термінал фактично стане "рятівним колом" для країни-агресорки, відкривши для підсанкційного підприємства компанії "Новатек", річна проєктна потужність якого становить 19,8 мільйона тонн ЗПГ, додатковий канал збуту.

Тож такий розвиток подій є особливо важливим для Москви:

на тлі скорочення експорту газу до Європи;

а також українських атак на нафтовий сектор.

Нагадаємо, Китай залишається єдиним відомим покупцем сировини з Arctic LNG 2. До цього всі постачання здійснювалися через термінал PipeChina в місті Бейхай провінції Гуансі, який прийняв перший вантаж у серпні 2025 року. Відтоді через цей об'єкт надійшла 41 партія загальним обсягом близько 2,6 мільйона тонн.

Зауважте! Китай є найбільшим у світі імпортером ЗПГ. За підсумками минулого року азійська країна закупила в Росії 7,57 мільйона тонн цієї сировини, свідчать дані митниці.

Ймовірно, Лонгкоу обрали через його логістичні переваги та готовність до запуску вже найближчими місяцями. Після введення в експлуатацію він зможе приймати до 5 мільйонів тонн на рік. Водночас у Китаї також розглядають можливість залучення до постачання ще одного термінала – у місті Далянь.

Отже, потреба азійської країни в додаткових обсягах газу нікуди не зникла. Ба більше, на тлі ситуації довкола Ормузької протоки та прогнозів щодо спекотного літа місцеві компанії нарощують обсяги закупівель і диверсифікують джерела імпорт.