Кадри ударів безпілотників по об'єктах ворога показали в Exilenova+.

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Пожежі та удари не вщухають

Уночі під ударом безпілотників Сил оборони опинився нафтовий термінал "ТЕС-Термінал-1" у Керчі. Внаслідок вибухів на території об'єкта зафіксували пожежу.

У мережі з'явились вже денні кадри, на яких видно, що масштабну пожежу в районі керченського термінала досі не можуть загасити.

Стовп диму здіймається над нафтовим терміналом у Керчі: дивіться відео

Також дрони завітали до порту "Кавказ" у Краснодарському краї Росії. Місцеві публікують кадри після атаки та кажуть, що горить щонайменше три автомобільні пороми.

Пожежі на території порту "Кавказ": дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

Проте атака по регіону продовжилась. Очевидцям вдалось зафільмувати момент удару БпЛА по російській портовій інфраструктурі.

Влучання українського дрона у Краснодарському краї: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

У мережі припускають, що по портовій інфраструктурі могли вдарити ударні БпЛА FP-1/2 та "Лютий". Раніше Генштаб ЗСУ підтверджував атаку Сил оборони та пожежу на території порту.

Інший дрон влучив по порту "Кавказ": дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика, 18+)

До слова, у Криму тимчасово зупинили продавати бензин через ситуацію з паливом. А у трьох енергорайонах півострова жителі залишились без світла через пошкодження в електромережах. Це призвело до перевантаження системи, тому подекуди вводили графіки тимчасових відключень електроенергії.