Сколько газа в России покупают китайцы

Речь идет о недавно построенном объекте в портовом городе Лонгкоу в восточной провинции Шаньдун. Подробности 22 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, осведомленные об этом вопросе.

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Дело в том, что терминал фактически станет "спасательным кругом" для страны-агрессора, открыв для подсанкционного предприятия компании "Новатэк", годовая проектная мощность которого составляет 19,8 миллиона тонн СПГ, дополнительный канал сбыта.

Поэтому такое развитие событий особенно важно для Москвы:

на фоне сокращения экспорта газа в Европу;

а также украинских атак на нефтяной сектор.

Напомним, Китай остается единственным известным покупателем сырья из Arctic LNG 2. До этого все поставки осуществлялись через терминал PipeChina в городе Бэйхай провинции Гуанси, который принял первый груз в августе 2025 года. С тех пор через этот объект поступила 41 партия общим объемом около 2,6 миллиона тонн.

Обратите внимание! Китай является крупнейшим в мире импортером СПГ. По итогам прошлого года азиатская страна закупила у России 7,57 миллиона тонн этого сырья, свидетельствуют данные таможни.

Вероятно, Лонгкоу был выбран из-за его логистических преимуществ и готовности к запуску уже в ближайшие месяцы. После ввода в эксплуатацию он сможет принимать до 5 миллионов тонн в год. В то же время в Китае также рассматривают возможность привлечения к поставкам еще одного терминала – в городе Далянь.

Таким образом, потребность азиатской страны в дополнительных объемах газа никуда не исчезла. Более того, на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива и прогнозов о жарком лете местные компании наращивают объемы закупок и диверсифицируют источники импорта.