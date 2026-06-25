Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
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Подробности перехвата судна
Нефтяной танкер Deliver был задержан во вторник во время транзита у берегов Сицилии. Макрон утверждает, что это судно, подпадающее под санкции, из "теневого флота" России, которое нарушало требования международного морского права.
Морская пехота перехватывает судно Deliver: смотрите видеоХотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Мы не позволим теневому флоту уклоняться от санкций и финансировать военные усилия России. Европа настроена решительно,
– написал французский лидер.
Макрон отметил, что задержание произошло после недавней аналогичной операции Великобритании против российского судна.
СМИ сообщают, что танкер шел под флагом Камеруна из российского порта Приморск в Сингапур.
Напомним, 14 июня военные Великобритании впервые перехватили танкер "теневого флота" России. Судно задержали, когда оно пыталось пройти пролив Ла-Манш. После 8-часовой операции его перевели на якорь у южного побережья Англии, где за ним будут наблюдать.