Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Подробности перехвата судна

Нефтяной танкер Deliver был задержан во вторник во время транзита у берегов Сицилии. Макрон утверждает, что это судно, подпадающее под санкции, из "теневого флота" России, которое нарушало требования международного морского права.

Морская пехота перехватывает судно Deliver: смотрите видео

Мы не позволим теневому флоту уклоняться от санкций и финансировать военные усилия России. Европа настроена решительно,

– написал французский лидер.

Макрон отметил, что задержание произошло после недавней аналогичной операции Великобритании против российского судна.

СМИ сообщают, что танкер шел под флагом Камеруна из российского порта Приморск в Сингапур.

Напомним, 14 июня военные Великобритании впервые перехватили танкер "теневого флота" России. Судно задержали, когда оно пыталось пройти пролив Ла-Манш. После 8-часовой операции его перевели на якорь у южного побережья Англии, где за ним будут наблюдать.