Об этом сообщили в телеграм-каналах Supernova+ и Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.

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Что известно об уничтожении российского танкера "Санар-17"?

OSINT-аналитики, изучившие обнародованные кадры, утверждают, что танкер "Санар-17" полностью уничтожен. Один из ударов был нанесен 9 июля. К уничтожению танкера, по предварительным данным, причастны Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Последствия ударов по российскому танкеру "Санар-17" / Фото с телеграм-канала Supernova+

Ранее СБС ВСУ нанесли удар по этому танкеру 7 июля и повторно – 8 июля.

"Санар-17" задымился после удара / Видео с телеграм-канала Supernova+

Кроме того, OSINT-аналитики опубликовали спутниковые снимки двух из 35 танкеров, пораженных дронами в Азовском море. На фото запечатлен большой разлив топлива и горящие танкеры.



Пострадавший российский танкер и разлив топлива / Фото с телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩



Еще одно вражеское судно, которое загорелось после удара ВСУ / Фото с телеграм-канала Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩

Напомним, ранее Министерство обороны Украины сообщало, что только за последние 4 сутки было поражено 36 вражеских судов в Черном и Азовском морях. Под удар попали и танкеры теневого флота России, и морские сухогрузы, и паром с буксиром.