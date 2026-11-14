В США грузовое судно протаранило круизный лайнер с десятками пассажиров

13 ноября в Новом Орлеане грузовое судно столкнулось с круизным лайнером "American Heritage", на борту которого находились 129 пассажиров. В результате аварии пострадали 32 человека, а само судно частично затонуло.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел на реке Миссисипи около 12:30 по местному времени, когда теплоход стоял у причала. Экстренным службам удалось разыскать всех пассажиров и членов экипажа, поэтому представители властей назвали происшествие "чудом на Миссисипи".

Что известно об инциденте

Спасатели оперативно эвакуировали 87 человек непосредственно с поврежденного лайнера.

Всех спасли, погибших нет. Критических травм у госпитализированных не зафиксировано.

Грузовое судно протаранило круизный лайнер: смотрите видео

Из-за пробоины судно компании American Cruise Lines частично пошло под воду, после чего Береговая охрана США немедленно перекрыла движение судов на этом участке реки.

Точные обстоятельства инцидента еще устанавливают специалисты, однако предварительные выводы указывают на технический сбой, вероятно, неисправность системы управления судном.

Грузовое судно протаранило круизный лайнер: смотрите видео

Напомним, что накануне в США произошел авиационный коллапс. Причиной отмены и переноса тысяч рейсов стала перегрузка устаревших аналоговых систем связи.