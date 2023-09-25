Кроме того, президент прокомментировал и ночную атаку по территории Украины. В частности, он поблагодарил Воздушные силы за профессионализм в противодействии оккупантам.

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Зеленский рассказал о танках Abrams

Глава государства подчеркнул, что в этот день был важный отчет от министра обороны Умерова о прибытии первых американских танков Abrams в Украину. Зеленский подчеркнул, что сейчас эта техника готовится, чтобы усилить наши действия против оккупантов.

Работаем и для того, чтобы получить все остальные столь необходимые нам вооруженные возможности. Это касается и F16 – идет подготовка пилотов и инфраструктуры. Это касается и дальнобойного оружия – делаем все, чтобы Украина могла делать больше для освобождения своей территории. Так же и с ПВО. Чтобы закрыть всю территорию нашего государства, нужно больше систем, чем у нас сейчас есть, – сказал он.

Украинский глава подчеркнул, что лучшим вариантом была бы возможность для нашего государства самостоятельно производить и ПВО, и другие передовые образцы оружия, чтобы обеспечить безопасность государству. И он заверил, что украинские власти шаг за шагом построят все необходимые производства.

Он также отметил четкую заинтересованность мира в работе ради новой оборонной силы не только Украины, но и наших партнеров.

Президент провел совещания по поводу визита в Америку

Глава государства сказал, что в этот день глава Минстратегпрома Камышин доложил ему о подготовке первого Форума оборонных индустрий. Там будут присутствовать более 160 компаний из 26 стран.

"Различные части мира: Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного спектра вооружений. Сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – подчеркнул президент.

Кроме того, он также провел совещания по итогам визита в США и Канаду и встреч с лидерами государств-партнеров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, все достигнутые мы договоренности каждую перспективу для Украины нужно реализовать как можно быстрее.

Для каждого из направлений определяем конкретного чиновника, который будет отвечать за выполнение договоренностей. Оборона, политическое взаимодействие, усиление и очищение институтов, энергетика, восстановление,

– рассказал Зеленский.

Отдельное внимание президент уделил назначенной спецпредставительнице США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер. Он подчеркнул, что это очень важное предназначение, свидетельствующее о четком символе доверия Америки к будущему Украины.

"Я провел встречу в Нью-Йорке с госпожой Прицкер, она была и в Вашингтоне – на переговорах в расширенном составе с Президентом Байденом. Продуктивное настроение", – отметил он.

Украинский глава подчеркнул, что для нас важно, чтобы спецпредставительница могла как можно быстрее начать работать с Украиной и непосредственно в ней.

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Глава государства решал вопросы экспорта зерна

Зеленский также провел совещание и с чиновниками и Офисом Президента по нашему зерновому экспорту. В частности, политики скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты.

Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это полностью рационально. Постепенно убираем эмоции по этой теме по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает,

– заверил он.

Президент также поблагодарил наших партнеров, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации, в частности, Болгарии и Румынии. Глава государства также ожидает и других трех стран-соседей.

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Президент также поблагодарил всех наших воинов Воздушных сил, зенитчиков, воинов мобильных огневых групп, которые ежедневно и каждую ночь отражают российские ракетные и дроновые удары.

Только во время одной атаки против Украины минувшей ночью враг использовал 33 ударных средства – "Шахеды", ракеты. Большинство из них – против Одессы и области. Большинство из них сбито. К сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Но 30 целей из 33 были обезврежены. Важно помнить, что каждая обезвреженная цель – это спасенные жизни,

– подчеркнул он.

Зеленский заверил, что наше государство ответит России на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской общины. Он также поблагодарил всех, кто спасает людей после ударов окупантов и кто помогает защищать Украину.