Крім цього, президент прокоментував і нічну атаку по території України. Зокрема, він подякував Повітряним силам за професіоналізм у протидії окупантам.

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Зеленський розповів про танки Abrams

Глава держави наголосив, що цього дня був важливий звіт від міністра оборони Умєрова щодо прибуття перших американських танків Abrams в Україну. Зеленський підкреслив, що наразі цю техніку готують, щоб посилити наші дії проти окупантів.

Працюємо й для того, щоб отримати всі інші такі необхідні нам збройні можливості. Це стосується і F16 – триває підготовка пілотів та інфраструктури. Це стосується і далекобійної зброї – робимо все, щоб Україна могла робити більше для звільнення своєї території. Так само і з ППО. Щоб закрити всю територію нашої держави, потрібно більше систем, ніж у нас зараз є, – сказав він.

Український очільник підкреслив, що найкращим варіантом була б можливість для нашої держави самостійно виробляти і ППО, і інші передові зразки зброї, щоб гарантувати безпеку державі. І він запевнив, що українська влада крок за кроком побудує всі необхідні виробництва.

Він також відзначив чітку зацікавленість світу працювати заради нової оборонної сили не лише України, а й наших партнерів.

Президент провів наради щодо візиту до Америки

Глава держави сказав, що цього дня очільник Мінстратегпрому Камишін доповів йому щодо підготовки першого Форуму оборонних індустрій. Там будуть присутні понад 160 компаній з 26 країн.

"Різні частини світу: Америка, Азія, Європа, Австралія. Виробники повного спектра озброєнь. Зробимо все, щоб об’єднати світ заради створення нового й потужного арсеналу для України та всіх захисників міжнародного права", – наголосив президент.

Крім цього, він також провів наради щодо підсумків візиту в США й Канаду та зустрічей із лідерами держав-партнерів на полях Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, всі домовленості, яких ми досягли, кожну перспективу для України потрібно реалізувати якнайшвидше.

Щодо кожного з напрямів визначаємо конкретного посадовця, який відповідатиме за виконання домовленостей. Оборона, політична взаємодія, посилення й очищення інституцій, енергетика, відновлення,

– розповів Зеленський.

Окрему увагу президент приділив призначеній спецпредставниці США з питань відновлення України Пенні Пріцкер. Він наголосив, що це дуже важливе призначення, яке свідчить про чіткий символ довіри Америки до майбутнього України.

"Я провів зустріч у Нью-Йорку з пані Пріцкер, вона була й у Вашингтоні – на переговорах у розширеному складі з Президентом Байденом. Продуктивний настрій", – зауважив він.

Український очільник підкреслив, що для нас важливо, щоб спецпредставниця мала змогу якнайшвидше почати працювати з Україною та безпосередньо у ній.

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Глава держави розв'язував питання з експортом зерна

Зеленський також провів нараду і з урядовцями та Офісом Президента щодо нашого зернового експорту. Зокрема, політики скоординували подальші кроки та зафіксували досягнуті результати.

Європейська комісія підтримала дорожню карту взаємного моніторингу експорту зерна. Це повністю раціонально. Поступово прибираємо емоції з цієї теми за більшістю питань. Робота із сусідами може й мусить стати цілком конструктивною, і Україна все для цього робить,

– запевнив він.

Президент також подякував тим нашим партнерам, які не допустили порушень торговельних правил Євросоюзу та Угоди про асоціацію, зокрема, Болгарії та Румунії. Глава держави також очікує і від інших трьох країн-сусідів.

Зеленський висловився про атаку на Південь

Президент також подякував усім нашим воїнам Повітряних сил, зенітникам, воїнам мобільних вогневих груп, які щодня й щоночі відбивають російські ракетні та дронові удари.

Лише під час однієї атаки проти України минулої ночі ворог використав 33 ударні засоби – "Шахеди", ракети. Більшість із них – проти Одеси та області. Більшість із них збито. На жаль, не всі. На жаль, були влучання. Але 30 цілей із 33 були знешкоджені. Важливо пам’ятати, що кожна знешкоджена ціль – це врятовані життя,

– підкреслив він.

Зеленський запевнив, що наша держава відповість Росії на кожен удар проти наших міст і сіл, проти кожної української громади. Він також подякував усім, хто рятує людей після ударів окупантів і хто допомагає захищати Україну.