Не только для обороны: военный аналитик оценил количество танков, которые дают Украине

По предварительным данным, Украина получит 321 танк, но это будет растянуто во времени. Эта техника усилит возможности ВСУ. И ее можно по-разному использовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. По его словам, Украине нужно не 300 танков, а несколько больше. Ведь должен быть определенный резерв на случай, если некоторые будут повреждены в результате боев.

Однако это количество тоже достаточно велико. И не стоит забывать, что у Украины есть еще собственные и трофейные танки.

Важно Джонсон ожидает победы Украины уже в 2023: он назвал главные условия

Как могут использовать западные танки

Как известно, в первой "волне" Украина получит от 120 до 140 "Леопардов", "Челленджеров" и т.д. Из этого можно сформировать не менее 1 бригаду из полностью западных танков. Однако неизвестно, будут ли их распределять по такому принципу.

120 танков – это, можно сказать, будет не менее 1 бригады. Хотя мне кажется, что руководство ВСУ не будет формировать подразделения, полностью оснащенные новейшей техникой. Это будет смесь. Можно использовать и те советские танки, которые у нас есть. Сделать одну роту такую, а другую – с советской,

– считает Гетьман.

С другой стороны, когда все танки прибудут в Украину, можно сделать до 5 бригад, которые будут полностью на западных образцах этой техники. Из этого может получиться мощный ударный кулак для прорыва фронта.

Смотрите полный разговор с Алексеем Гетьманом на ютубе 24 Канала

Естественно, как предполагает Гетьман, первую партию танков можно использовать и для обороны. Хотя в этом случае лучше использовать разную артиллерию, которую сейчас также нужно больше на фронте.

Мне кажется, что мастерства нашего военного руководства хватит, чтобы правильно сформировать новые подразделения. И сделать что-то мощное, что Россия не сможет остановить,

– подчеркнул Гетман.

Украина получит до 140 танков в первой "волне"