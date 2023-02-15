Танки не должны пылиться: Боррель обратился к странам ЕС со срочным заявлением

Жозеп Боррель обратился в страны ЕС с мощным заявлением. Он призвал не медлить и как можно быстрее передать танки Украине.

Жозеп Боррель – глава европейской дипломатии – заявил, что близится решающий момент в войне России с Украиной. Он состоится уже осенью – летом 2023 года. Соответствующее заявление Боррель сделал во время заседания Европарламента, сообщает 24 канал.

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Я хочу обратиться в страны, которые имеют у себя современные танки, но они просто стоят и пылятся, не используются. Передайте эти танки Украине, сделайте это как можно быстрее,

– заявил Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Россия уже проиграла энергетическую войну. Более того, страна-террористка проиграла уже и военном плане. Украина еще не победила, однако сделает это.

Штаты могут объявить самый большой пакет помощи

Штаты продолжают помогать Украине в борьбе за свою свободу. Американские журналисты прогнозируют, что в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину в США могут объявить о крупнейшем пакете помощи.

Прогнозируют, что может говориться о 10 миллиардах долларов. Следует ожидать новое оружие и санкции.