Почему мир проигнорировал жалобы и угрозы России из-за танков для ВСУ

Представьте: немецкие танки с белыми крестами пересекают Вислу и едут на восток для уничтожения российской армии. Бок о бок с ними – танки из США и Великобритании. Согласитесь, именно так выглядит самый страшный сон российского ватника. Однако именно такова сейчас реальность. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Будапештский меморандум начинает работать

Сегодня я предлагаю разобрать истерику российской пропаганды в ответ на получение Украиной танков НАТО.

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На этой неделе на 50% своей мощности вышла реализация Будапештского меморандума. Согласно этому документу, 29 лет назад Украина отказалась от своего ядерного потенциала – третьего по мощности в мире.

Ядерное оружие и средства его доставки частично уничтожили, частично передали другим крупным членам ядерного клуба в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности со стороны США, Великобритании, России и Китая.

Почему я утверждаю, что этот документ реализуется сейчас на 50%? Да потому, что США и Великобритания пока не дают необходимого нам дальнобойного оружия и авиации. Китай чихать хотел на этот меморандум. Он делает вид, что меморандум ничего не означает – и даже поливает Украину грязью в своей пропаганде. Ну а как с 2014 года реализует этот документ Россия – вы и сами видите.

Будапешт реализуется в среднем где-то наполовину. Но даже этого достаточно, чтобы Россия задрожала и буквально посинела. На этот раз – не от боярышника, а от страха.

Как пропагандисты отреагировали на танки для Украины

На историческое решение Берлина и Вашингтона о поставках Украине танков в промышленных масштабах первым отреагировал, конечно, главный маразматик российской пропаганды – Владимир Соловьев.

Реакция Соловьева на западные танки для Украины: видео

После поставки Украине танков Соловьев обещает нам нечто революционное. Что же ждет нас в ближайшем будущем? Они сами, конечно, не придумали, но я им помогу.

Уже скоро в рамках "идущей по плану" спецоперации российская армия начнет беспрецедентную операцию "Хитрый разбег". Для отвлечения внимания солдаты отойдут к границам 1991 года. Сделают это для того, чтобы взять оттуда разбег и уже с него налететь на Львов, Лиссабон и Вашингтон одновременно.

После Соловьева свою песню завел представитель России в ОБСЕ: видео

Ну, все, возвращаем танки назад, потому что россияне нас раскусили. Наш "план" по загрязнению своей же территории бронебойными снарядами – провалился. Наша заветная "мечта" о превращении Украины в Югославию и Ирак – так и останется "мечтой". Россияне не дадут нам это сделать.

Ведь россияне, как известно, являются "санитарами" этой планеты. Они "заботятся" об экологии и все войны начинают только потому.

Вспомните применение российского химического оружия в сирийском городе Гута.

Вспомните русские фосфорные бомбы по всему фронту на территории Украины.

Вспомните сожженные российской артиллерией поля Херсонщины в разгар лета, и то, как россияне методически уничтожали пожарные автомобили, пытавшиеся гасить пламя.

Россияне просто хотели показать всему миру, насколько губительным может оказаться эффект от такого оружия. И вот теперь эти маньяки предлагают всем не использовать на поле боя танки просто потому, что тогда им – крышка.

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Вдобавок, главный маньяк (Владимир Путин – 24 Канал) по случаю предоставления Украине танков даже вылез из своего бункера и разразился вялыми угрозами в адрес своей обожаемой Германии.

Путин высказался о Германии: видео

Ну, все, Германия, заворачивай танки. Путин на 12-м месяце "трехдневной спецоперации" намекнул, что может "повторить".

Россияне хотят передать ядерное оружие талибам

Есть в России и те, кто начал рассуждать трезво. И это, на секунду, Скабеева.

Скабеева в панике из-за западных танков в Украине: видео

На практике это происходит в рамках методички. Шоу Скабеевой – это некая площадка для псевдодискуссии, островок ручного плюрализма на российских экранах.

Скабеева призвала менять тактику: видео

Как думаете, зачем это делается? Всё очень просто. В связи с решительными действиями Запада Кремлю нужно срочно объявить своим массам начало "всенародной священной войны" против целого НАТО и скорее загнать на фронт больше мобилизованных. Ведь, как известно, "самое эффективное оружие" против американских ракет и истребителей – это мобилизованные с автоматами Калашникова в руках.

Однако в вопросах понимания жизни и смерти никакая Скабеева и рядом не стояла с главной фаталисткой – Симоньян. Она намекнула, что теперь Россия "точно" всех будет бомбить ядерным оружием.

Симоньян угрожает ядерным оружием: видео

Российские пропагандисты уже угрожали ядерным оружием. Поэтому четвертый раз даже Симоньян не стала это повторять. Уже не поверят даже сами россияне. Так что она придумала оригинальный выход из ситуации – передать ядерное оружие другим.

Пропагандистка предлагает передать ядерное оружие талибам: видео

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Представляю себе бронепоезд с ядерными боеголовками, курсирующий по маршруту Москва – Кабул. Его "любезно" пропускают через свои территории Казахстан, Туркменистан и другие страны. Как и авиалайнер с ядерными материалами, свободно приземляющийся в аэропорту Пхеньяна. Это ведь "так легко" сделать, а главное: "Нам ничего за это не будет", – намекает Симоньян.

Но она лукавит. Потому что она не верит сама себе. Именно сейчас до нее и всех пропагандистов начинает доходить, что все их слова, весь ядерный шантаж России, вся ее политика последних 15 лет – провалилась. Раз и навсегда.

Шольц сменил западный мир

В тот момент, когда федеральный канцлер Германии сказал: "Мы передадим Украине немецкие танки со всей Европы", – западный мир перевернулся.

Западные лидеры никогда больше не будут обращать внимания на слова России. Так и случилось сейчас. Угрозы Путина, представителя России в ОБСЕ и всех пропагандистов были проигнорированы всеми западными лидерами и профильными институтами.

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