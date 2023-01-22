Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. В целом, танки Leopard не опаздают к началу наступления ВСУ.
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Обучение на танках от 10 дней до месяца
Попович рассказал, что в ближайшее время начнутся учения на британских Challenger. Наши военные поедут в Великобританию, где будут учиться управлять этими танками. Решение по этим танкам в принципе уже принято, и эти танки будут нам переданы.
Речь идет о сроках до месяца учений на Challenger. Однако говорят, что ввиду навыков украинских танкистов этот термин может быть значительно более сжатым. То есть, 10 дней – 2 недели. Где-то в таких границах можно рассматривать и обучение на Leopard,
– отметил военный обозреватель.
Попович допускает, что после завершения учений ВСУ на танках нам их дадут: смотрите видео
Вероятное мартовское контрнаступление
Он продолжил, что вполне возможно, что прежде чем Германия объявит о передаче танков, наши военные уже смогут на них воевать. Есть разговоры о контрнаступлении, которое может быть спланировано на март. Об этом звучат многочисленные заявления, в том числе и с американской стороны.
"Поэтому берем месяц на обучение, берем время на принятие соответствующих решений, что нам будут переданы танки, далее формирование частей и подразделений. В принципе, до конца марта все может быть готово", – отметил Попович.
Военная помощь Украине: последние новости
- Партнеры Украины оказывают нам беспрецедентную военную помощь. Так, обнародованный перечень вооружения практически покрывает нужды, о которых накануне в интервью говорил Валерий Залужный.
- Международные партнеры пока не смогли договориться о передаче танков Leopard 2 для Украины. Сейчас Германия не дает разрешения на поставку.
- На встрече в формате "Рамштайн" 20 января союзники Украины так и не смогли согласовать предоставление Киеву танков Leopard. Во многом это связано с позицией Германии.