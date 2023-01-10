Танки Leopard 2 для Украины: в Польше состоялось заседание Совета нацбезопасности

В Польше 9 января прошло заседание Совета нацбезопасности. Его провел президент Анджей Дуда.

Ранее анонсировали, что во время заседания Совета нацбезопасности будут обсуждаться текущая ситуация по безопасности и политика Альянса. Детали рассказал Павел Шрот – глава канцелярии президента Польши.

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В повестке дня – просьба Украины о поставках тяжелых боевых машин западного производства, включая немецкие танки Leopard 2,

– заявил глава канцелярии президента Польши.

Он добавил, что Варшава примет решение о передаче Leopard 2, если эти поставки будут проходить в рамках широкой коалиции.

Польша имеет более 240 танков Leopard.

Что говорят о танках Leopard в Германии

Официальный Берлин пока не планирует передавать Украине Leopard. Соответствующее заявление сделал официальный представитель правительства Германии. По его словам, "на данный момент у Германии нет планов по отправке танков Leopard 2 в Украину".