Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель СМИ Иван Преображенский. Издание Der Spiegel сообщило о том, что в Германии обеспокоены тем, что союзники могут не успеть предоставить Украине танки Leopard вовремя.

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Как пишет издание, пока не поступало никаких обязательств по танкам со стороны европейских партнеров. Олаф Шольц провел несколько телефонных разговоров, во время которых пытался убедить глав правительств других государств ускорить бюрократические процедуры по предоставлению Киеву танков Leopard 2.

Главная задача Шольца

Преображенский отметил, что такая активность Шольца может выглядеть несколько необычно на фоне предыдущих заявлений. Ранее канцлер Германии отказывался предоставлять Украине танки, пока соответствующего шага не сделают США.

Обозреватель подчеркнул, что нынешняя линия поведения Шольца не противоречит предыдущим действиям.

Картинка в СМИ очень отличалась от реального хода переговоров. Задачей Шольца было сформировать танковую коалицию. Сейчас он продолжает делать то, что делал с самого начала,

– отметил политолог.

Преображенский убежден, что канцлер Германии не хотел, чтобы Берлин сам брал на себя такую ответственность.

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Шольц заручился поддержкой избирателей

Кроме того, Шольц пытался не допустить, чтобы США уклонились от участия в этом проекте и не давали тяжелые танки Украине.

Олафу Шольцу нужно было продемонстрировать избирателям, что танки дают все, поэтому Германия не может остаться в стороне. Мол, именно Берлин должен возглавить этот процесс, ведь Германия – "мотор" Европы,

– объяснил политолог.

Преображенский добавил, что канцлеру Германии удалось настроить общественное мнение внутри страны так, что сейчас большинство немцев поддерживают предоставление тяжелых танков Украине.

"Если бы Шольц дал танки Украине сам, это привело бы к серьезному кризису в самой Германии. А если бы он дал вместе с танками еще и самолеты, это могло бы спровоцировать чуть ли не распад правительства", – отметил обозреватель.

Он отметил, что немецкие политики и парламентарии очень чувствительно реагируют на заявления медиа и общества. И в случае резких шагов общественное мнение могло бы сложиться не в пользу Шольца.

Наибольший страх немцев

Преображенский отметил, что Шольц проделал большую работу, убедив немцев в необходимости предоставления танков Украине. Ведь немецкое общество испытывает определенный страх перед Россией.

"Немцы понимают, что Россия не придет к ним с оружием. А вот ядерного удара, который может нанести Кремль, немцы боятся", – сказал политолог.

Танки для Украины: коротко