Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт із Центральної та Східної Європи, оглядач ЗМІ Іван Преображенський. Видання Der Spiegel повідомило про те, що у Німеччині стурбовані тим, що союзники можуть не встигнути надати Україні танки Leopard вчасно.

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Як пише видання, наразі не надходило жодних зобов'язань щодо танків з боку європейських партнерів. Олаф Шольц провів кілька телефонних розмов, під час яких намагався переконати очільників урядів інших держав пришвидшити бюрократичні процедури щодо надання Києву танків Leopard 2.

Головне завдання Шольца

Преображенський зауважив, що така активність Шольца може виглядати трохи незвично на тлі попередніх заяв. Адже раніше канцлер Німеччини відмовлявся надавати України танки, поки відповідного кроку не зроблять США.

Оглядач наголосив, що теперішня лінія поведінки Шольца аж ніяк не суперечить попереднім діям.

Картинка в медіа дуже відрізнялася від реального ходу переговорів. Завданням Шольца було сформувати танкову коаліцію. Зараз він продовжує робити те, що робив з самого початку,

– зазначив політолог.

Преображенський переконаний, що канцлер Німеччини не хотів, аби Берлін сам брав на себе таку відповідальність.

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Шольц заручився підтримкою виборців

Окрім того, Шольц намагався не допустити того, щоб США ухилилися від участі у цьому проєкті й не давали важкі танки Україні.

Олафу Шольцу треба було продемонструвати виборцям, що танки дають всі, тому Німеччина не може залишитися осторонь. Мовляв, саме Берлін має очолити цей процес, адже Німеччина – "мотор" Європи,

– пояснив політолог.

Преображенський додав, що канцлеру Німеччини вдалося налаштувати суспільну думку всередині країни так, що зараз більшість німців підтримують надання важких танків Україні.

"Якби Шольц дав танки Україні сам, це призвело б до серйозної кризи у самій Німеччині. А якби він дав разом з танками ще й літаки, то це могло б спровокувати ледь не розпад уряду", – зазначив оглядач.

Він зауважив, що німецькі політики та парламентарі дуже чутливо реагують на заяви медіа та суспільства. І у разі різких кроків суспільна думка могла б скластися не на користь Шольца.

Найбільший страх німців

Преображенський зазначив, що Шольц проробив велику роботу, переконавши німців у необхідності надання танків Україні. Адже німецьке суспільство має певний страх перед Росією.

"Німці розуміють, що Росія не прийде до них зі зброєю. А ось ядерного удару, який може завдати Кремль, німці бояться", – сказав політолог.

Танки для України: коротко