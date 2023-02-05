Про одну з таких розповів канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він заявив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським щодо того, що західною зброєю ми не атакуватимемо території Росії.
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Україна отримує зброю для захисту
Шольц також відповів на абсурдну заяву Путіна. Останній почав бідкатися, що "німецькі танки знову загрожуватимуть Росії". Насправді ж вони загрожуватимуть російським солдатам, які не встигнуть втекти з України доти, поки нам їх не привезуть.
Його слова – частина серії абсурдних історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим. Росія веде нещадну війну проти України,
– наголосив Шольц.
Він також чітко підкреслив, що ведеться координація щодо передачі нашій державі озброєння. Цим займається Німеччина спільно з союзниками. І танки, які отримає наша держава, необхідні нам для захисту своїх же територій.
Ми ретельно зважували кожне постачання зброї, тісно координували його з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни,
– додав він.
Технічні характеристики танків Leopard, які ми отримаємо / Інфографіка 24 Каналу
Танки вже їдуть до України
- Глава комітету Верховної Ради з питань оборони Федір Веніславський прокоментував передачу Україні танків. За його словами, обіцяна важка техніка не дотягує до необхідної для нашого війська цифри. Він додав, що для повного звільнення території нашої держави необхідно від 500 до 700 танків. Нам же готові надати понад 300.
- Тим часом віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт наголошує, що танки Leopard ми повинні отримати якомога швидше. Це, за її словами, необхідно для того, щоб ЗСУ мали чим відповідати на нову атаку з боку Росії.
- Перший Leopard уже вирушив з Канади до України. Кадри з транспортуванням бойової машини опублікувала міністерка національної оборони країни Аніта Ананд. Вона додала, що підтримка України залишається непохитною.