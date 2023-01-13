Запасы Leopard в Европе: сколько еще стран имеют необходимые для ВСУ танки

Правительство Польши сделало первый шаг в передаче Украине танков Leopard. Впрочем, достаточное количество такой боевой техники имеет значительная часть государств Европы.

Об этом 24 Каналу рассказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Адреас Умланд. По его словам, пока неизвестно, какое точное количество Leopard смогут получить украинские военные для уничтожения россиян на своей земле.

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У кого есть танки Leopard

Адреас Умланд отметил, что танки Leopard действительно в достаточном количестве есть не только в Польше.

Есть 13 стран, которые имеют танки Leopard 2 и могли бы часть танков передать Украине,

– прокомментировал он.

По его словам, больше всего Leopard именно в Европе. Однако страны-владельцы таких танков могут не только поделиться техникой.

"Также есть возможность ремонта и сервиса для этих танков", – подчеркнул аналитик.

Так что перспективы перед Украиной открываются действительно большие.

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Передаст ли танки Германия

Аналитик добавил, что предположительно следующей инициативу передачи танков украинскому войску может подхватить Германия. Однако есть один нюанс.

"У самой Германии нет так много танков – у нее есть где-то 300 танков", – пояснил он.

Адреас Умланд подчеркнул, что поэтому прогнозировать точное количество техники, которое готова передать Украине Германия, пока нельзя.

Однако перспективы получения оружия от европейских стран-союзниц большие.

Надеюсь, что будет несколько стран, которые согласуют все вместе и будет коллективная передача танков,

– заметил аналитик.

Он обратил внимание, что Leopard 2 – такой тип танков, который был бы наиболее полезен Украине.

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