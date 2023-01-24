"Мы не стоим на пути": Писториус об учениях украинских военных на танках Leopard 2

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Министр защищает позицию Германии в "танковых дебатах".

Писториус заявил, что Германия не изолирована на международном уровне в дискуссии о танках. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что Писториус говорит о Leopard для Украины

Писториус считает, что было правильно взять время, чтобы решить, поставлять ли Leopard в Украину. По словам министра, было согласовано, что НАТО не должно превращаться в сторону войны.

В то же время Писториус подчеркнул, что ожидает "вскоре" решения о поставках Украине боевых танков Leopard. Он призвал Leopard Partners начать обучение украинских военных на этих танках.

Мы не стоим на пути,

– отметил министр.



Основные характеристики Leopard 2 / Инфографика 24 Канала

Сколько танков ожидает получить Украина

Издание ABC News заявило, что 12 стран поддержали предоставление Украине танков Leopard. Сейчас Польша и Финляндия уже публично заявили, что готовы предоставить нашему государству эти танки.

К коалиции присоединились также Испания, Нидерланды и Дания. Они готовы предоставить украинским военным часть своих танков.

В случае согласования Германией поставок Leopard 2 Украина получит около 100 единиц этой техники от союзников.

Администрация Байдена и другие западные правительства работают над увеличением военного потенциала Украины в преддверии возможной эскалации боевых действий в ближайшие недели или месяцы.