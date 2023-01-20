Этот вопрос уже может быть решен. Вероятно, Польша уже получила разрешение на поставку танков Украине. В противном случае это нарушило бы устоявшиеся правила реэксперта оружия в странах НАТО. Об этом 24 Канала сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

К теме Мы получим современные танки, это вопрос недели, – Подоляк

Почему Германия затягивает

Вчера российские телеграм-каналы начали разгонять информацию о том, что Олаф Шольц не подтвердил передачу. Затем немецкие издания написали о том, что он провел телефонный разговор с Джо Байденом. Мол, немецкий лидер озвучил тезис: "Я дам, но после тебя". Однако мы не знаем, была ли такая история.

Я допускаю, что неторопливость Германии связана с тем, чтобы выторговать себе экономические преференции,

– отметил Клочок.

По его словам, санкционная политика в отношении России, введенная в ответ на военную агрессию против Украины в 2014 году, очень сильно ударила по Германии. Она страдает больше всего в Европе – финансовые потери исчисляются десятками миллиардов евро. Конечно, как государственники немцы стремятся к определенной компенсации.

Сегодня, мне кажется, вопрос стоит в поставках сжиженного газа из США в Европу. Поэтому могут идти активные дискуссии – по каким контрактам и ценам она может его получать.

– предполагает политический и экономический эксперт.

Концепция строительства энергетического хаба у себя в стране никуда не делась. Германия остается ведущей страной Евросоюза, формирующей не только экономическую, но и социальную и гуманитарную политику. Она активно помогала мигрантам из Сирии и поддерживает украинских беженцев. В этой части Германия действительно страдает экономически, поэтому хочет это компенсировать.

Потому сейчас идут банальные торги. А то, что Германия предоставит танки, я даже не сомневаюсь,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Кроме того, сегодня США пытается заставить страны Евросоюза думать о составляющей безопасности этого континента, потому что они довольно инфантильно относились к российской агрессии. "После начала полномасштабного вторжения политика многих стран существенно изменилась, они выделяют больше средств на свою армию в рамках Североатлантического Альянса"; – отметил Клочок

Не менее важен психологический аспект. "Представим, что немецкие танки, разбитые во времена Второй мировой войны, должны будут воевать против россиян на территории Украины", – отметил Клочок. Немцы действительно опасаются эскалации с россиянами. Есть определенная спекуляция, связанная с историческим прошлым времен фашистской Германии.

"Все же, вероятнее всего, это торги Германии с миром о том, кто и сколько должно помогать. Потому что Великобритания могла давать больше, последняя помощь это свидетельствует", – резюмировал Клочок.

Как Запад и Китай планируют остановить Россию / Шольц выдвинул условие: смотрите видео

Что известно о танке Leopard 2: коротко